ºÇ¿·3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦¥¹¥¥ã¥Êー¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¤ÇÂÎ¸³²ñ³«ºÅ¡ÚAPPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÑ ½¨ÌÀ¡Ë¤Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎºÇ¿·À½ÉÊ¤ò¼Âµ¡¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¿·À½ÉÊÂÎ¸³²ñ¡×¤ò¡¢Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥«¥éー3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖCJ270¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»º¶ÈÍÑ3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤äºÇ¿·À¤Âå¤Î3D¥¹¥¥ã¥Êー¤òÅ¸¼¨¡£
Æ³Æþ¸¡Æ¤¤äÁàºî´¶¤Î³ÎÇ§¡¢À½ÉÊÍý²ò¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- 3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¿3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¼Âµ¡¤ò¸«¤ÆÀÇ½¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Êý
- À½Â¤¡¦¸¦µæ¡¦Àß·×¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
³«ºÅ³µÍ×
- Âçºå²ñ¾ìÆü»þ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～17:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë²ñ¾ì¡§¢©541-0052¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®£²ÃúÌÜ£³－£±£³ Âçºå¹ñºÝ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーÂçºåËÜÄ® 17³¬ 1705¹æ¼¼
- Ì¾¸Å²°²ñ¾ìÆü»þ¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～17:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë²ñ¾ì¡§¢©451-0045¡¡°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÌ¾±Ø1-1-17 Ì¾±Ø¥À¥¤¥ä¥á¥¤¥Æ¥Ä¥Ó¥ë 3³¬¡¡¡¡¡¡TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£PREMIUMÌ¾¸Å²°±ØÁ° ¥Ûー¥ë3A
- Åìµþ²ñ¾ìÆü»þ¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～17:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë²ñ¾ì¡§¢©105-0011¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à 2-4-1¼Ç¥Ñー¥¯¥Ó¥ëB´Û B1F
¡¡¡¡¡¡APÉÍ¾¾Ä® B+C¥ëー¥à
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
»²²ÃÊýË¡
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë»²²Ã±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ì¾¤ÎÅÐÏ¿¤ÇÊ£¿ôÌ¾¤Î»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³Æ²ó¤È¤âÄê°÷¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.apple-tree.co.jp/interactive-seminar-2026-02-03/
Å¸¼¨Í½ÄêÀ½ÉÊ
- 3D¥×¥ê¥ó¥¿ー
FLASHFORGE CJ270
Bambu Lab H2C
Bambu Lab H2D Laser10W
Markforged Mark Two
- 3D¥¹¥¥ã¥Êー
3DeVOK MT
SCANOLOGY NIMBLETRACK Gen2
SCANOLOGY SIMSCAN Gen2
SCANOLOGY KSCAN-E
3DMAKERPRO Eagle Max
- 3D¥×¥ê¥ó¥ÈÀ½ÉÊ
STARAY
Lattice¡õLife¡¡4D MAKURA LATTICE3000
¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¿¨¤ì¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ
ÂçºåËÜ¼Ò¡§
¢©541-0053 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-3-9 ËÜÄ®¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë 18³¬
06-6710-9061¡¡
Åìµþ»Ù¼Ò¡§
¢©105-0012 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç2-9-4 VORT¼ÇÂçÌçIII 9³¬
03-6450-1163
¢£ÀßÎ©¡§
2012Ç¯10·î
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é / 3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¡¦Â¬Äê¥µー¥Ó¥¹ /
3D´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä /3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¤ÎÈÎÇä /
¿·À½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯»Ù±ç / 3D¥×¥ê¥ó¥ÈÎÌ»º¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥åー¥í
¢£³Æ¼ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸
APPLE TREE¡§https://apple-tree.co.jp
Markforged¡§https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE¡§https://flashforge.jp
SCANOLOGY¡§https://3d-scantech.jp
STARAY¡§https://staray.co.jp
PollyPolymer¡§https://pollypolymer.jp