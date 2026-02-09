CCTV+¡§êÍ½£¡¢½Õ¤ò·Þ¤¨¤ëµ·¼°¤Î10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦
ËèÇ¯2·î¡¢Ãæ¹ñÅìÉô¤ÎÂ¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿À¤µª¤âÁ°¤«¤éÂ³¤¯ÁÄÀè¤ÎÉÀ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Îµ·¼°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¸Å¤¯¤«¤éº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌµþ¡¢2026Ç¯2·î8Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñ¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ©½Õ¡×¤ò½Ë¤¦ÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤¬¡¢2·î4Æü¤ËÞ¶¹¾¾ÊêÍ½£¤ÎÉÀ´äÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¸è¶Í¡Ê¥¦ー¥È¥ó¡ËÁÄÉÀ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶å²ÚÎ©½Õº×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖêÍ½£¤Ç½Õ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡ÊSpring Awakens in Quzhou¡Ë¡§Ãæ¹ñ¤Îµ¨Àá¤¬»Ï¤Þ¤ë¾ì½ê¡ÊWhere China's Season Begins¡Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¹Ô»ö¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÍè¤Î½¬´·¤È¸½ÂåÅª¤Ê¤ª½Ë¤¤¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ·¼°¤Ï¡¢Î©½Õ¤Î´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾â¤¬24²óÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢ÂÀ¸Ý¤Î²»¤¬¶Á¤¯¤³¤È¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÕÌß¤äÃÏ¸µ¤Î²Û»Ò¤Ê¤É10¼ïÎà¤Î¶¡¤¨Êª¤ò½Õ¤Î¿À¡¦½Üçê¡ÊGou Mang¡Ë¤ËÊû¤²¡¢±ßËþ¤È¹¬Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö½ÕµíÂÇ¤Á¡ÊWhipping the Spring Ox¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÀºî¶È¥·ー¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëºî¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò·²½°¤ËÇÛ¤ê¡¢¹Ô»ö¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ·¼°¤ÎÊ¸²½·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸â³¤º¬¡ÊWu Haigen¡Ë»á¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤¬Á×Âå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸â»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸è¶ÍÁÄÉÀ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç½Õ¤Î¿À¤Î¤ß¤òã«¤ëÍ£°ì¤Î»û±¡¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Îµ·¼°¤Ï¹¾Æî¤ÎÇÀ¹ÌÊ¸²½¤Î³Ë¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ø½ÕµíÂÇ¤Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Êµ·¼°¤Ï¡¢Ë¾÷¤ÈÈË±É¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì´ê¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸â»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî10Ç¯´Ö¡¢êÍ½£¤Î¿Í¡¹¤ÏËèÇ¯¤³¤ÎÅÁÅý¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ·¼°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î©½ÕÊ¸²½Å¸¼¨´Û¤¬¶á¤¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢¤³¤Îµ·¼°¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎ©½Õ¹Ô»ö¤Ï¡¢ÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅý¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢¶¦Í¤µ¤ì¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëµ¨Àá¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤¬½ä¤ëÃæ¡¢êÍ½£¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤Î¥ê¥º¥à¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ°¤Â³¤±¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤â¤Ê¤ª¹ï¡¹¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë½Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
