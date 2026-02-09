¡Ú¥°¥ë¥áµÏ²°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û¤Ò¤Êº×¤ê¤Î¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¡Ö¤ª»ÒÍÍ½Õº×¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°
¿®½£¤½¤Ð½è ¤½¤¸Ë·
¥°¥ë¥áµÏ²°¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°¥ì¥¹¥È¥é¥ó(Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èËÌ²Ã²ì²°»°ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ÀµÉÒ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼«²ÈÀ½ÌÍ µÏ²°¡×¡Ö¿®½£¤½¤Ð½è ¤½¤¸Ë·¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¤ª»ÒÍÍ½Õº×¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3·î3Æü¤Î¡Ö¾åÌ¦¤ÎÀá¶ç¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë»Ò¶¡¤Î¸µµ¤¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ëºé¤¯Åí¤Î²Ö¤«¤é¡ÖÅí¤ÎÀá¶ç¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀáÌÜ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³Ø¹»6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡²ó¤Î¤ª¿©»ö¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÈ¾³Û·ô¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤âµ§Ç°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û¢¡¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡¡
2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)～2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)
¢¡ÆâÍÆ
´ü´ÖÃæ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³Ø¹»6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë
¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¼¡²ó¤ª¿©»ö¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÈ¾³Û¤ª¿©»ö·ô¡×¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÈ¾³Û¤ª¿©»ö·ô¡×Í¸ú´ü¸Â¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
µÏ²°
¤½¤¸Ë·
¢¨È¾³Û·ô¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨Â¾¼ï³ä°ú¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»²²ÃÂÐ¾Ý
¾®³Ø¹»6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÅ¹ÊÞ(ÅÔÆ»ÉÜ¸©½ç)¡Û
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ë¥áµÏ²°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ:Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èËÌ²Ã²ì²°3-4-7
ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹:ÌºËÜ ½¼»Î
»ö¶ÈÆâÍÆ:°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò¼ç¤¿¤ë¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë
ÀßÎ©:1967Ç¯3·î18Æü
