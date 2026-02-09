Wpc.¤È¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤¬½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¤É¤ó¤Ê¤ªÅ·µ¤¤Ç¤â¤´¤¤²¤ó¤Ë²á¤´¤»¤ë¡É¿©¤ÙÊª¡É¥â¥Áー¥Õ¤Î»±¡õ»¨²ßÁ´8¼ï¤¬ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ñー¥Æ¥£ー(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô½»µÈ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÉÚÅÄÃÒÉ×)¤¬Å¸³«¤¹¤ë»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc.(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ôー¥·ー)¡×¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc. Patterns(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ôー¥·ー¥Ñ¥¿ー¥ó¥º)¡×¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È¡É¿©¤ÙÊª¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿»±¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´8¼ï¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤è¤êWpc.¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Wpc.Ä¾±ÄÅ¹ÊÞÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤¬»±&»¨²ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡É¿©¤ÙÊª¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´8¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡Wpc.¤ÈWpc. Patterns¤¬º£Âç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥ー¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë½»¤à6ºÍ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¡¢¿ÆÍ§¤Î¥Î¥ó¥Î¥ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥¾¥ó¥¾¥ó¤È¤ÎÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿SNS¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡É¿©¤ÙÊª¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥Ëー¥ë»±1¼ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±3¼ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°2¼ï¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á2¼ï¤ÎÁ´8¼ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¥Ö¥ëー¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¤¥¨¥íー¤Ê¤É¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§»È¤¤¤ÎWpc.¤ÎÆü»±¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+¤ÎÀ¸ÃÏ*¤ò»ÈÍÑ¡£¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±«¤ÎÆü¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ²±«·óÍÑ¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Wpc. Patterns¤Î¿Íµ¤¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¥ª¥á¥Ê¡É¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Î¥ó¥Î¥ó¤Î»¨²ß¤â¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤¥¯¥ê¥¢¤Ê¾¦ÉÊ¥¿¥°
*JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤òUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1055 AË¡¤Ë¤Æ¼×¸÷Î¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤ò¼×¸÷Î¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUPFÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢»±ËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿»É½«¡¦Ë¥À½¤Ê¤É¤ÎUV²Ã¹©À¸ÃÏ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ÚWpc.¡Û¥Ó¥Ëー¥ë»±¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±
¤Õ¤ó¤ï¤êÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥ó¥¹¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ëー¥ë»±¡£»±¤ò±ï¼è¤ë¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ý¤Á¼ê¡¢ÀÐÆÍ¤¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ö¥ëー¤ÇÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/368_1_ba803afa38773e3c32b6b5107894b849.jpg?v=202602091051 ]
¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥¥¦¥¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¼×¸÷¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Î¥ó¥Î¥ó¤ËÃíÌÜ¡ªÆü»±ËÜÂÎ¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤ò¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼×¸÷¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥ß¥Ë¡×¤Ï¥¤¥¨¥íー¡ß¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤ÎÇÛ¿§¤Ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤ò¡¢¡Ö¼×¸÷¥Áー¥º¥ß¥Ë¡×¤Ï¥Ö¥ëー¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÇÛ¿§¤Ë¥Î¥ó¥Î¥ó¤È¥Áー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¿§»È¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»±¥±ー¥¹¤ÏÂç¤¤¯L»ú¤Ë³«¤¯»ÅÍÍ¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¡ª
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/368_2_2070daad8bfefe01c3703f88b6c499d5.jpg?v=202602091051 ]
¡ÚWpc.¤ÎÆü»±¡Û
Á´¥«¥éーUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+*À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£»±¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¿§¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¼×Ç®À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À²±«·óÍÑ»±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚWpc. Patterns¡Û¤Ï¤Ã¿å¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°&¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ÖWpc. Patterns¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤É½¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Wpc. Patterns¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ê¤ó¤´¥â¥Áー¥Õ¡Ö¥ª¥á¥ÊÊÁ¡×¤òºÎÍÑ¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Óµ¤Ê¬¤¬ÃÆ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤Ï¤Ã¿å¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Î¤ê¤ó¤´¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¿å¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¡×¤Ï³«¤¯½Ö´Ö¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
»±¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¡É¤ò»Ü¤·¤¿¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£½ñÎà¤ä»¨»ï¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ëA4ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£À¸ÃÏ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¡õ¥Î¥ó¥Î¥ó¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤Ï¡Ö¥ª¥á¥Ê¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡¢¡Ö¥ª¥á¥Ê¥°¥êー¥ó¡×¤Î2¿§Å¸³«¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/368_3_b28973ea15a6e666f52caaa45b792dba.jpg?v=202602091051 ]
¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤á¥³¥¹¥á¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¡¢¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¤òÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢Á°ÌÌ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£À¸ÃÏ¤Ë¡È¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¡É¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÌÌ½ê¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³°Â¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÂ¦¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¡Ö¥ª¥á¥Ê¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥ª¥á¥Ê¥°¥êー¥ó¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/368_4_c537772e7f2ab1d7d1e0d1c31ac207fa.jpg?v=202602091051 ]
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥ー¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤·¤®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£6ºÍ¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¯¤ê¹¤²¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥àー¥Óー¡£
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ÍÌµ¡¦ºß¸Ë¤ÎÍÌµÅù¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
