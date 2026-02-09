K2 Pictures¤Ë¤è¤ë¡ÖK2P Film Fund I¡×¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ«ÉÒ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö»°±Û°ËÀªÃ°¡×¡Ë¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÛÅÄ½ã»Ì¡¢°Ê²¼¡Ö»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò K2 Pictures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µª°Ë½¡Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖK2 Pictures¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡×(°Ê²¼¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×)¤Ë½Ð»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥K2P Film Fund I¤Ø¤Î½Ð»ñÌÜÅª
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥áÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶¨¶È¤·¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´Ø¿´¤¬ÂÎ¸³¤ä¶¦´¶¾ÃÈñ¤Ø¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ê¸²½À¡¢ÁÏÂ¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡É¤³¤À¤ï¤ê¾ÃÈñ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¡¢ÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»°±Û°ËÀªÃ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»Ù±ç¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¡¢Åê»ñÀè¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È¶¯²½¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ä¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¡ÉÉ´²ßÅ¹¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¾®Çä¥°¥ëー¥×¡¡～ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹â´¶ÅÙ¾å¼Á¾ÃÈñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë～¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½Ð»ñ´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥K2 Pictures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡K2 Pictures¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤ä¸¶ºî¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡ß´ÆÆÄ¡¦À§»ÞÍµÏÂ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù(2026Ç¯¸ø³«Í½Äê)¤ÎÂ¾¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È±Ç²èÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´»²¹Í
¡ÖK2P Film ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×ÀßÎ©ÌÜÅª¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¡¹ñÆâ¤Î±Ç²èÀ½ºî¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
ÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤µ¤»¤ë¤³¤È
¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ²È¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¥ê¥¿ー¥ó¤È
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Ñ
¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É½éÀ½ºîºîÉÊ¡×
¡¡2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É½éÀ½ºî¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢
·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬½é¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢
±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù(¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê)¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡¡Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡¡ (C)2026K2P
<³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º ³µÍ×>
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-2-5
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³ÛÅÄ½ã»Ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»°±Û°ËÀªÃ°¥°¥ëー¥×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.imhds.co.jp/innovations/index.html
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¥¤¥Î¥Ù―¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¡Ö¸ÜµÒ´ðÈ×¡×¡ÖÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¦´ûÂ¸»ö¶È¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°Æ·ï¤ò¹¤¯¸¡Æ¤¡¦Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
<³ô¼°²ñ¼Ò K2 Pictures ³µÍ×>
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò K2 Pictures
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ1-11-16¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡µª°Ë½¡Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§±Ç²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁüÀ½ºî¡¦ÇÛµë
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://k2pic.com/