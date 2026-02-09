¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¿©¡É¤ÇÂÎ´¶ B.LEAGUE²¦¼Ô¡¦±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ßµû¤Ù¤¤¡ß¸µµ¤¼÷»Ê ¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGenki Global Dining Concepts¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Æ£Èø±×Â¤¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëB.LEAGUE½êÂ°¥×¥í¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ø±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¡¢Á´¹ñ¤Îµû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE2024-25 ¥·ー¥º¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µû¤Ù¤¤¡¢¸µµ¤¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Í¥¿8´Ó¡ÚÂçÀÚ¤ê¤Þ¤°¤í¡¢¤¤¤«»³¤ï¤µ¤Ó¤Î¤»¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¤¢¤Ê¤´¡¢¤¿¤³¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥µー¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¤°¤ó¤«¤ó¡¢¥·ー¥Õー¥É¥µ¥é¥À¡Û¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢µû¤Ù¤¤¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¡Ö±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤äÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡¢µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢µû¤Ù¤¤¡¢¸µµ¤¼÷»Ê¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)～2026Ç¯3·î2Æü(·î)
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Îµû¤Ù¤¤¡¢¸µµ¤¼÷»Ê
¢£´ë²è1¡§¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÃíÊ¸¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Á´¹ñ¤Îµû¤Ù¤¤¡¢¸µµ¤¼÷»Ê¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è2¡§¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
µû¤Ù¤¤¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¡Ö±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç¡£
Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤äÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡¢µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)～3·î2Æü(·î)
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä½ªÎ»
A¾Þ¡§Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à(1Ì¾ÍÍ¡Ë
B¾Þ¡§¸Ä¿ÍÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¨Áª¼ê¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
C¾Þ¡§µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¤ª¿©»ö·ô3,000±ßÊ¬¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ú±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
B.LEAGUE¡ÊB1 ÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡£ÆÊÌÚ¸©¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥¨¥ê¥¢¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¡£±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Áー¥àÌ¾¤Ï¡¢BREAK THROUGH¡Ê¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Â¤¸ì¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇÇË¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¡¢¥Ð¥¹¥±³¦¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¶¯¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Áー¥à¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£B¥êー¥°ÎòÂå3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¶ðÀ¸2-10-28 1³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ËÜ ¸÷Àµ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.utsunomiyabrex.com/
¡ÚGenki Global Dining Concepts¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÇÃÍº¢´¶¤Î¡Ö¸µµ¤¼÷»Ê¡×¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Öµû¤Ù¤¤¡×¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¡ÖÀéÎ¾¡×¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Ê³ø¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGENKI SUSHI¡ßµû¤Ù¤¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÆÆù¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÂçºå¾ÆÆù ¤¦¤Þ¾¡¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£
¼÷»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¤«¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò Genki Global Dining Concepts
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî£³ÃúÌÜ£²£´ÈÖ£¶¹æ¡¡¾åÌî¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¿¥ïー19³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Æ£Èø ±×Â¤
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1968 Ç¯ 12 ·î 12 Æü
²ñ¼ÒÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1979 Ç¯ 7 ·î 26 Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤Î·Ð±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.genki-gdc.co.jp/