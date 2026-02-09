µÜ¾ë¸©¼ÆÅÄ·´Âç²Ï¸¶Ä®¤Î¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×µëÉÕÊýË¡¤Ë¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡Ê¸½¶â¥³ー¥¹¡Ë¡×¤¬ºÎÍÑ
ÂÐ¾Ý¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¤Ë28,000Âæ°Ê¾å¤¢¤ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤«¤é¡¢¸¶Â§24»þ´Ö365Æü¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËµëÉÕ¶â¤ò¼õ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¸¶Ä®¤Î¿¦°÷¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¤Î¿¶¹þºî¶È¤ä¸ýºÂ¾ðÊó¤ÎÆÍ¹çºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊµëÉÕ¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡×¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.7ps.jp/lp-receive/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡×¼«¼£ÂÎÆ³Æþ¿ô¡§18»ÔÄ®¡Ê2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¡Ë
*Âç²Ï¸¶Ä®¤Î¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.town.ogawara.miyagi.jp/7995.htm)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Àµ¼°Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ £Á£Ô£Í¼õ¼è
³«È¯¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¥µー¥Ó¥¹ÃÏ°è¡¡¡§ ÆüËÜ¹ñÆâ
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯£µ·î£²Æü
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.7ps.jp/atm/
- ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ£¶ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ Çð·§¡¡½Ó¹î
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯£±·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¡¦Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö£Á£Ô£Í¼õ¼è¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦½¸¶â¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö£Á£Ô£Í½¸¶â¡×
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.7ps.jp/(https://www.7ps.jp/atm/)