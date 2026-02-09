¤È¤í～¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¥½ー¥¹ÎÌ2ÇÜ (*1) ¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤òìÔÂô¤Ë¡ª¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¡ãìÔÂô²Ì½Áçõ¡ä¡×2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¡ãìÔÂô²Ì½Áçõ¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊ¤Î2ÇÜ(*1)¤Î¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«(*2)¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤È¤í～¤Ã¤È°î¤ì½Ð¤¹¥½ー¥¹¤¬»êÊ¡¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥×¥ÁìÔÂô¾ÃÈñ¡É¤ä¡È¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¼ûÍ×¡É¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
1986Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¡×¥·¥êー¥º¡£¶áÇ¯¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡ÖÃæ¤Î¥¯¥êー¥à¤ä¥½ー¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¹¹Ô¤ä³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë°ìÊý¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¾¯¤·ìÔÂô¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¥×¥ÁìÔÂô¾ÃÈñ¡É¤ä¡¢¡ÈÃÇÌÌ±Ç¤¨¡É¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç2025Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤ÎìÔÂô²Ì½Á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡É (*2)¤ò»È¤¤¡¢¥½ー¥¹ÎÌ¤ò½¾Íè¤Î2ÇÜ(*1)¤ËÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ì½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê*1¡ËÅö¼ÒÄÌ¾ï¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¥½ー¥¹ÎÌÈæ¡Ê*2¡Ë¤È¤Á¤¢¤¤¤«²Ì½Á6.7¡ó»ÈÍÑ¡ÊÀ¸´¹»»¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
- ¹á¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×(*2)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê²Ì½Á´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
- ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤Î¥±ー¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤È¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê2ÇÜÎÌ(*1)¤Î¤È¤í¤±¤ë¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤Ò¤È¤¯¤Á¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤È¤í～¤ê¥½ー¥¹¤¬¹¬¤»¤Ê¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾åÉÊ¤Ê¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê*1¡ËÅö¼ÒÄÌ¾ï¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¥½ー¥¹ÎÌÈæ¡Ê*2¡Ë¤È¤Á¤¢¤¤¤«²Ì½Á6.7¡ó»ÈÍÑ¡ÊÀ¸´¹»»¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2588_1_6b7ca993309b8ca566a9a9f4a91f0ac6.jpg?v=202602091051 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ
https://www.lotte.co.jp/