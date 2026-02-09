ÍÜÀ¸¥«¥Õ¥§enoak¡Ê¥¨¥Îー¥¯¡Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¿©¤òÆÏ¤±¤ë ¡ÈZENB¡Ê¥¼¥ó¥Ö¡Ë¡É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò»ü¤·¤à¡ÈÍÜÀ¸¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Õ¥§enoak¤Ç¤Ï¡¢¿¢Êª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¿©À¸³è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉZENB¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·È¯Çä¤Î¡ÖZENB BREAD ¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Úenoak ¡ß ZENB ½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡Û¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Î¤á¤°¤ß¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Þ¤ë¤´¤È¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢Î¾¼Ò¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£enoak¤¬·ÀÌóÇÀ²È¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Ê½Ü¤Î¿©ºà¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤¡Ö¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¡ÊÏÂÀ½¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥àー¥¸ー¡×¤ò¥á¥Ë¥åー¤Î¼´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ZENB¤âÌîºÚ¤äÆ¦¤Ê¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤ò¡È¤¼¤ó¤Ö¡É¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Á¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ZENB BREAD¤Ï¡¢²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦Ê´¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¥±¥¢¤â½½Ê¬¤Ë³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Úenoak¡ßZENB ½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡Û
ËÜ´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÎ©½Õ～½ÕÊ¬¤ò²á¤®¤ëº¢¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤ËÂÚ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢½Õ¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹´ü¤ËÈ÷¤¨¡¢½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´ü--¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¥×¥ìー¥È¤Ï¿ÈÂÎ¤Î½Õ»ÙÅÙ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿©ºà¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Åß¤ÎÌ¾»Ä¤È½Õ¤ÎÃû¤·¤ò¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥åー¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÈèÏ«´¶¤äÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤Ê¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖZENB BREAD ¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¶ñºà¤ò¶´¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¼«Í³¤Ë¶ñºà¤òÁª¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤È¥Þ¥á¥í¥Ë¤Î¥¨¥Ã¥°¥µ¥é¥À¤Ï¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢½ÕµÆ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿©´¶¤Ê¤É¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡§ZENB BREAD¡Ê¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡Ë / ¥Þ¥á¥í¥Ë¤Î¥¨¥Ã¥°¥µ¥é¥À / ¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó / ¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤· / ¥Ù¥Óー¥êー¥Õ / ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú / ½ÕµÆ¤È¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ê¥à¥ë
¡ý²Á³Ê¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÏZENB¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤âÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥ó¥É³«»ÏÅö½é¤«¤éº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖZENB¥Ìー¥É¥ë¡Ê´ÝÌÍ¡Ë¡×¤È¡¢¥×¥ìー¥ÈÆâ¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥á¥í¥Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£enoakÎÁÍýÄ¹¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥Ô¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿¢Êª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¿©¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥«¥é¥À¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¿©À¸³è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÌîºÚ¤äÆ¦¤Ê¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤ò¡È¤¼¤ó¤Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÌµÅº²Ã¤Ç¡¢À½Â¤²áÄø¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¼ç¿©¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô4,000Ëü¿©¤òÆÍÇË¡£
¿·¥á¥Ë¥åー¡È¾®¾¾ºÚ¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¡É¡È¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥àー¥¸ー¡É¤Ê¤É¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£½Ü¤Î¿©ºà¤Ç¼ê·Ú¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¡£
¡¦¾®¾¾ºÚ¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·
½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢½Ð½Á¤Ç¤Î¤Ð¤·¤¿ÏÂÀ½¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡Ö¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¡×¤Ï¡¢ÏÂ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È¸À¤¨¤ë±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¾®¾¾ºÚ¤ËÃíÌÜ¡£¹ç¤ï¤»½Ð½Á¤È¾¯ÎÌ¤ÎÇòÌ£Á¹¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ï¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¢äÌÈ±ÖÎÏ¶¯²½¡¢Ä²Æâ´Ä¶²þÁ±¡¢·ìÎ®Â¥¿Ê
²Á³Ê¡§1,000±ß¡Ê¥ì¥®¥å¥éー¡Ë¡¢800±ß¡Ê¥¹¥âー¥ë¡Ë
¡¦¥Ïー¥Ð¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¹¥àー¥¸ー
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ïー¥Ö¤¬¹á¤ëÂç¿Í¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥àー¥¸ー¡£·ì¤òÊä¤¤½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åß¤«¤é½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÀ°¤¨¤ë¤Û¤«¡¢´¥Áç¥±¥¢¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¥íー¥º¥Þ¥êー¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¡¦¥¯¥íー¥Ö¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ë§¹á¾øÎ±¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤«¤é¤â¿´¿È¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¢äÈþÈ©¡¢¹³»À²½¡¢Ä²Æâ´Ä¶²þÁ±¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°
²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¦¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¹¥àー¥¸ー
²¹½£¤ß¤«¤ó¤È¥¹¥ë¥¬´Å²Æ¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤Ë¡¢¥¯¥í¥â¥¸¤ÎË§¹á¾øÎ±¿å¤ò½Å¤Í¡¢Ì£¤Î±ü¹Ô¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·Ì£¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤½¤Ã¤È²¹¤á¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò½ä¤é¤»¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÈèÏ«¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥àー¥¸ー¤Ç¤¹¡£
¢ã´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¢ä¿åÊ¬Âå¼Õ¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢¹³»À²½¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§1,100±ß
enoak¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÈÍÜÀ¸¡É¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤è¤í¤³¤Ö¤â¤Î¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÄ´ÍýË¡¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öenoak¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦±ï(en)¡×¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÌþ¤·¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö³ß¤ÎÌÚ(oak)¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÚ±¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿Í¡¢¿Í¤È¿Í¤¬½À¤é¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸Ì¿¤òÍÜ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯À°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§enoak¡Ê¥¨¥Îー¥¯¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³£³ÃúÌÜ13ÈÖ12¹æ Les StaËÌÀÄ»³£±F
MAP¡§https://maps.app.goo.gl/pM6GxMExR3cLqHfr5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ¡¦ÀéÂåÅÄ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¡É½»²Æ»±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-18:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
ÀÊ¿ô¡§56ÀÊ¡Ê²°Æâ33ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹23ÀÊ¡Ë
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
HP¡§https://enoak.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò£å£î£ï£á£ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³£³ÃúÌÜ13ÈÖ12¹æ Les StaËÌÀÄ»³£±F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢ÊªÈÎ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× Åù
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î2Æü