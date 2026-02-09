～ÆÚÆù¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ª²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë ¡È¥«¥ë¥ÓÐ§¡É ¤ò³Ú¤·¤á¤ëËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ～¡¡¡Ö¤³¤ì£±ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ë ¥«¥ë¥ÓÐ§¤Î¤¿¤ì¡×¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò JFLA ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀ¹ÅÄ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¹ÅÄ ¤³¤ì 1 ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ëÎÁÍý¤Î¤¿¤ì¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¹ÅÄ ¤³¤ì 1 ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ë ¥«¥ë¥ÓÐ§¤Î¤¿¤ì¡×¤ò2026Ç¯£²·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¹ÅÄ¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢»Ý¿É»ÅÎ©¤Æ¤Î¥«¥ë¥ÓÐ§¤Î¤¿¤ì
¡¡1665Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¤ß¤½¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢ÎÁÍý¼ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾úÂ¤Ä´Ì£ÎÁ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¿À¹ÅÄ¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¢ËÜ¤ß¤ê¤ó¡¢½ãÊÆ¼ò¡¢È¬Ãú¤ß¤½¤Ê¤É¤Î»Ý¤ßË¤«¤Ê¾úÂ¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥³¥¯¿É¤¤¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»Ý¿ÉÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Íí¤á¤¿¤È¤¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤Ï¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£
µíÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÚÆù¤ä·ÜÆù¤Ë¤â¡£¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ¤Ë±þ¤¨¤ëÌ£Àß·×
¡¡¶áÇ¯¡¢µíÆù²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¡ÖµíÆù¡×¾ÃÈñÎÌ¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¡¢¡Ö¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡×»Ô¾ì¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Î¤¿¤ì¤äÆÚÐ§¤Î¤¿¤ì¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªÆùÎÁÍýÀìÍÑ¤¿¤ì¡×»Ô¾ì¤Ï¿Ä¹¡Ê¢¨2¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿Æâ¿©¡¦ÊÛÅö¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÌ£¤¬·è¤Þ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïµí¥«¥ë¥ÓÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Ë¤â¹ç¤¦Ì£Àß·×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»é¿È¤ÎÂ¿¤¤ÆÚ¥Ð¥éÆù¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥«¥ë¥ÓÐ§¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¤ªÆù¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç¤â¡¢ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤ì¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¯¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ç½ÐÈÖ¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤Ë¹ç¤¦ÀìÍÑÄ´Ì£ÎÁ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÎã¡§ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¥«¥ë¥ÓÐ§
¢¨1 ½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº¡×2020 Ç¯～2024 Ç¯¤Î¹ØÆþ¿ôÎÌ¡Ê2 ¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë¤Î¿ä°Ü¤è¤ê
¢¨2 ½ÐÅµ¡§KSP-POS¡Ê¿©ÉÊ SM¡Ë¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¡¦¤½¤ÎÂ¾¤¿¤ì¥«¥Æ¥´¥êー 2022 Ç¯～2025 Ç¯¤Î»Ô¾ì¶â³Û¿ä°Ü¤è¤ê
¢¨3 Åö¼ÒÄ´¤Ù 2025 Ç¯ 9 ·î¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¤¿¤ì¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤è¤ê
²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡È¥«¥ë¥ÓÐ§¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Éý¹¤¤Ä´ÍýÍÑÅÓ
¡¡¾ÆÆù¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥ë¥ÓÐ§ÀìÌçÅ¹¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢Ãæ¿©¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ë¥Ó¾¦ÉÊ¤ÎÄêÃå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³°¿©¡¦Ãæ¿©¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥ÓÐ§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ßÖ¤áÊª¤äÌÍÎà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¤À¤ì¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÎã¡§¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¥×¥Á¥§¡×¡Ö¥Áー¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥ó¤½¤¦¤á¤ó¡×¡Ö¥¥ó¥Ñ¡×
ÎÁÍý¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤³¤ì 1 ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ëÎÁÍý¤Î¤¿¤ì¡×¥·¥êー¥º
- Ë»¤·¤¤¤È¤¤Î»þÃ»Ä´Íý¤Ë
- ¸¥Î©¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë
- Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤«¤é¤Ò¤È¤êÊ¬¤Î¤ªÎÁÍý¤Ë¤âÊØÍø
- ¤ªÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌ£¤¬·è¤Þ¤ë
- Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë
¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤ì 1 ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ëÎÁÍý¤Î¤¿¤ì¡×¥·¥êー¥º¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Íý¥·ー¥ó¤Ç¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡ÖÆÚÐ§¤Î¤¿¤ì¡×¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¿ÉÌ£¤Î¡Ö¤Æ¤ê¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¡¢¥³¥¯¤È»Ý¤ß¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¹ÅÄ¤Î¾úÂ¤Ä´Ì£ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ÖÆÚÐ§¤Î¤¿¤ì¡×¡Ö¤Æ¤ê¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢¢¾¦ÉÊÌ¾¡§ À¹ÅÄ ¤³¤ì 1 ËÜ¤Ç·è¤Þ¤ë ¥«¥ë¥ÓÐ§¤Î¤¿¤ì
¢¢ÍÆÎÌ¡¿·ÁÂÖ¡§ 180g ¡¿ ¥×¥é¥Ü¥È¥ë
¢¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 286 ±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ 8¡ó¹þ¡Ë
¢¢È¯ÇäÆü¡§ 2026 Ç¯ 2 ·î 24 Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¢ÈÎÇäÃÏ°è¡§ Á´¹ñ
¢¢À½Â¤¼Ô¡§ À¹ÅÄ³ô¼°²ñ¼Ò
