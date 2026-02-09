¡Ú¥ê¥Ó¥¨¥é¡Û¸¤¤Î´ØÀá¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÈÀ¶ÁÝÉéÃ´¤òºÇ¾®²½¡£¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¤Ë¤Æ¡ÖC.S.R-D¡ìÃÍ¡×´ð½à¤Î¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ
¥ê¥Ó¥¨¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£µ×ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤«¤é
20Æü(¶â)¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHCJ 2026 ¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Äー¥ê¥º¥à¡×ÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö°¦¸¤¤Î²ø²æ¥ê¥¹¥¯¡×¤È¡ÖµÒ¼¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¡×¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡¢¹âµ¡Ç½¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§½ÉÇñ»ÜÀß¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ÂÁ´¤Î²Ä»ë²½¡×
¸½ºß¡¢¸¤¤Î¼¼Æâ»ô°é¤¬Ìó9³ä¤ËÃ£¤¹¤ëÃæ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¾²¤Î³ê¤ê¤Ï¡¢¸¤¤Î¸Ô´ØÀá¤äÉ¨¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤ä´ØÀá¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¸Ô´ØÀá·ÁÀ®ÉÔÁ´¡×¤ä¡ÖÉ¨³¸¹üÃ¦±±¡Ê¥Ñ¥Æ¥é¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¾ÉÎã¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾²¤Î¤¹¤Ù¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡ÖC.S.R¡¦D'¡ÊCoefficient of Slip Resistance Dog¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖC.S.R-D'ÃÍ 0.394°Ê¾å¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ëµÒ¼¼¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ
ËÜ½ÐÅ¸¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡§¾®·¿¸¤¤ÎÆ°ºîÀ®¸ùÎ¨84.1%¤ò¥¯¥ê¥¢
Åö¼Ò¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®·¿¸¤¤¬¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¡Ê¾®Áö¤ê¡Ë¡×¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢84.1%¤Î³ÎÎ¨¤Ç»Ù¾ã¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¿ôÃÍ¡ÖC.S.R-D' 0.394°Ê¾å¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÒ¼¼¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤ò²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤ò»ý¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥Èºï¸º¡§À¶ÁÝ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¹âÂÑµ×À
ÄãµÛ¿åÀ¤Ë¤è¤ê±ø¤ì¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢½¤¤»Ä¤ê¤âÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÞ¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤ä¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÍî²¼Åù¤ÎËàÌ×¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢½¾Íè¤Î¾²ºà¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê½¤Á¶¡¦À¶ÁÝ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒËþÂÅÙ¡§²÷Å¬À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Î©
²Æ¤ÏÅ¬ÅÙ¤ÊÎä´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Åß¤Ï¾²ÃÈË¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£°ìÇ¯Ãæ²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢31¥·¥êー¥º113¼ïÎà¤Ë¤ª¤è¤ÖËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¶õ´ÖÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Å¸¼¨¥Öー¥¹¡ÊÀ¾¥Ûー¥ë AT-M01¡Ë¤Î¸«¤É¤³¤í
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤òÇÛ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊÉÌÌ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢³ê¤ê¤Ë¤è¤ë´ØÀá¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¼ÂÊª¤Î¥¿¥¤¥ëÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤µ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍÆ°×¤µ¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥¨¥é¡¦Å¸¼¨¥Öー¥¹¡Ê²¾¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§ HCJ 2026 Âè54²ó ¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー
²ñ´ü¡§ 2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)～2·î20Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§ AT-M01¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Äー¥ê¥º¥àÉôÌç¡Ë
¡¾¥ê¥Ó¥¨¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¾
¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸Í·ú½»Âð¤Î¸¼´ØÉôÊ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼§´ï¥¿¥¤¥ë¤äÅ·Á³¸æ±ÆÀÐ¡¢ÂçÍýÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿·úºà¤Î¤´°ÆÆâ¤ò1997Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ³¤³°¤Î·úºà¸«ËÜ»Ô¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸·Áª¤·¤¿ºÇ¿·¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Æþ½Ð¸Ë´ÉÍý¤ÏÆ±°ì¸½¾ì¡¦Æ±°ì¥í¥Ã¥ÈÇ¼ÉÊ¤òÅ°Äì¤·¡¢¾ï¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê·úºà¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬ËÜ¼Ò¡§¢©420-0852 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®17-1 °ª¥¿¥ïー23F
Åìµþ»Ù¼Ò¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-3-5 ½»Í§À¸Ì¿»³²¦¥Ó¥ëB1F
Âçºå»Ù¼Ò¡§¢©542-0081 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì3-5-8 ¥ªー¥¯¿´ºØ¶¶¥Ó¥ë2F
¶å½£±Ä¶È½ê¡§¢©812-0025 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅ¹²°Ä®1-31 ÇîÂ¿¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢1F
Àß¡¡Î©¡§1997Ç¯4·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÃÆ£ µ×ÏÂ
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ»ñºà¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡Ê¥¿¥¤¥ë¡¢ÀÐºà¡¢¥ì¥ó¥¬¤Ê¤É¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://riviera.jp