¡Ú2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡ª¡ÛÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µòÅÀ¡ÖSTATION Ai¡×¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¹âÀì¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬½¸·ë¡ª¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×Ê¬²Ê²ñ£µ¤Î¾ÜºÙ·èÄê
Ê¬²Ê²ñ£µ¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á
¢£ KOSENJIN SUMMIT¡Ê¹âÀì¿Í¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¡ÖKOSENJIN SUMMIT¡×¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÀìÀ¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¡ÊOB/OG¡Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÀì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸òÎ®¡¦Áí²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¶µ°é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¹âÀì¿Í¡Ê¤³¤¦¤»¤ó¤¸¤ó¡Ë¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://event.kosenjin.org/
º£²ó¡¢3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤òÌ¾¸Å²°¡ÖSTATION Ai¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢»É·ã¤·¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¡ÖÊ¬²Ê²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¹âÀì¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ëµðÂç¥ì¥¬¥·ー»º¶È¤Ç¤¢¤ë·úÀß¶È³¦¤Î¹½Â¤ÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö·úÀßDX¤ÎºÇÁ°ÀþÊ¬²Ê²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ Ê¬²Ê²ñ5¡§³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¹âÀì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¸ÃÄ¤¬ºî¤ë·úÀßDX¤ÎºÇÁ°Àþ
Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 16:00～17:00
²ñ¾ì¡§ STATION Ai¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë ¥¹¥Æー¥¸A
ÆâÍÆ¡§
ÅÁÅý¤¢¤ëµðÂç»º¶È¤Ç¤¢¤ë·úÀß¶È³¦¤¬¤¤¤Þ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë·àÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ³×¤Î´ú¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹âÀì½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¿ôÂ¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖONESTRUCTION¡×¤À¡£ ËÜÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·úÀß¸½¾ì¤Ø¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤äµ»½Ñ·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡£¹âÀì¶µ°é¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤ë¡Ö¼ÂÁõÎÏ¡×¤È¡Ö¸½¾ì´¶³Ð¡×¤¬¡¢¥ì¥¬¥·ー»º¶È¤ÎDX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë·èÄêÅª¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÀì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¸ÃÄ¤¬Ä©¤àºÇÁ°Àþ¤È¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¥Æー¥Þ¡§
·úÀß¥Æ¥Ã¥¯¡ÊConTech¡Ë¤Î¼ÂÁõ¡¦¥ì¥¬¥·ー»º¶È¤ÎDX¡¦¹âÀì¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¸½¾ì¼çµÁ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ÎÌò³ä
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
²£»³ ÏÂµ±
²£»³ ÏÂµ±
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò
Ä¹²¬¹âÀì¡¦ÅÅ»ÒÀ©¸æ¹©³Ø²Ê Ä¹²¬¹âÀì¡¦Àì¹¶²ÊÅÅ»Òµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÀì¹¶½¤Î»
1998Ç¯ÉÙ»³¸©À¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã»Ô°é¤Á¡£Ä¹²¬¹âÀìÅÅ»ÒÀ©¸æ¹©³Ø²Ê¤«¤éÀì¹¶²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ØÎ±³Ø¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¤Ë»²²è¡£2020Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¤òÀßÎ©¡£µ¯¶È¸å¤âÄ¹²¬»ÔÌò½ê¤Ç¤Î·óÌ³¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÂÎÀ©¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¹âÀì¤ò¼´¤È¤·¤¿¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ê¤É¡¢¹âÀìÀ¸¡¦¹âÀì¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¸ø¼°HP¡§https://hd.prossell.jp
¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Û
À¾²¬ ÂçÊæ
À¾²¬ ÂçÊæ
ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
1997Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜÎ©·Ë¹âÅù³Ø¹»¿¢Êª¥¯¥ê¥¨¥¤¥È²ÊÂ´¶È¡£Ä»¼èÂç³ØÇÀ³ØÉô¹ñºÝ´¥ÁçÃÏ²Ê³ØÀì¹¶¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Ä»¼è¸©¤Ë°Ü½»¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2020Ç¯¡¢·úÀß¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ONESTRUCTION¤Î·Ð±Ä¤ÈÆóÂ¤ÎÁððÞÀ¸³è¡£2023Ç¯¡¢¡ÖJ-Startup WEST¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤òÂà¿¦¸å¡¢ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÀìÇ°¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡£
ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://onestruction.com/
Æü¹â Þ«ÍÛ
Æü¹â Þ«ÍÛ
ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È AI Lead
ÂçÅç¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡Àì¹¶²ÊÅÅ»Ò¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÀì¹¶½¤Î»
2001Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçÅç¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»ºß³ØÃæ¡¢2023Ç¯¤ÎÂè4²ó¹âÀìDCON¤Ë¤ÆÉ¾²Á³Û3.5²¯±ß¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ²¹©±«ÆÉ¤òÁÏ¶È¡£AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿°ì¼¡»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¯¶È¡¦³«È¯·Ð¸³¤òÁÃ¤Ë¡¢AI Lead¤È¤·¤ÆONESTRUCTION¤ÎAI»ö¶È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼Â¸úÅª¤Ê¼Ò²ñ´Ô¸µ¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓNEDO¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñÆâÀ¸À®AI¤Î³«È¯ÎÏ¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGENIAC¡×¤Ë¤Æ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
ONESTRUCTION³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://onestruction.com/
¢£ KOSENJIN¡¡SUMMIT³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ KOSENJIN SUMMIT 2026
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ STATION Ai¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ£±ÃúÌÜ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ ¹âÀìÀ¸¡¢¹âÀìOBOG¡¢¹âÀì¶µ°÷µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ
Äê°÷¡§ 1,000¿ÍÍ½Äê
¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://event.kosenjin.org/
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://kosenjin-summit2026.peatix.com/
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿È¼ÔÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¡¢·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀì½Ð¿È¼Ô¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤´¶¨»¿¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹Êý¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kosenjin.org/
»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§ÌÚÂ¼¡Ë¡§info@mail.kosenjin.org
´óÉÕ¡¦¶¨»¿¡ÊÃ´Åö¡§»³²¼¡Ë¡§donation@mail.kosenjin.org
¹Êó¡ÊÃ´Åö¡§Æü¹â¡Ë¡§press@mail.kosenjin.org