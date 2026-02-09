Leafea¡¢²Æì¶ä¹Ô¤ÈÄó·È¤·ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¡×¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¿¶¶½¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLeafea¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ¾Ä¡¢°Ê²¼¥êー¥Õ¥£¡Ë¤Ï¡¢²Æì¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§»³¾ë ÀµÊÝ¡Ë¤ÈÄó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£2/16¡Ê·î¡Ë¤è¤ê²Æì¶ä¹Ô¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¡×¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ÈÆü¡¹´èÄ¥¤ëÊý¤Î»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ä¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎÊú¤¨¤ë¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤äËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤¹¤ë²Æì¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ´µ¯¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥Õ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡ÊÀìÍÑ¥¢¥×¥êÌ¾¾Î¡§¡Ö¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¡×¡Ë¤Ï¡¢Âè»°¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¸À¤ï¤ì¤ë´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È´Ô¸µ¤ä½¾¶È°÷¤Î²ÈÂ²¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿È¶á¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î·ÐºÑ½Û´Ä¤¬³èÀ²½¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èµ¤¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Æì¶ä¹Ô¤È¥êー¥Õ¥£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥êー¥Õ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤¯¤ê¤ó¤Á¤å¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬·î³ÛÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬Á´¹ñ10ËüÅ¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÄó·ÈÀè¤Ç³ä°úÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÎå¤Þ¤·¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¤¥®¥Õ¥È¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ò´ë¶È¤«¤é½¾¶È°÷¤ØÂ£¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë10¡ó³ä°ú¤äº£¸åµÁÌ³²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ê¤É¤â¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¹âÍøÍÑÎ¨¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Çー¥¿¤¬É½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤È¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
(¢¨)Äó·ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤È¸ò´¹¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¶ä¹Ô ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò ²Æì¶ä¹Ô
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ôµ×ÌÐÃÏ3-10-1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.okinawa-bank.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLeafea ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeafea
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-10-3 THE GATE ³ý¾ìÄ® 3F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://leafea.co.jp