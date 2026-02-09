¡ÚÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡Û¥¹ー¥Ñー¸þ¤±2·î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°
³ô¼°²ñ¼ÒÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¸÷Çì¡¢°Ê²¼¡§ÌÚÂ¼²°¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Î¿·¾¦ÉÊÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î7Æü¡Ë1°Ì¤«¤é5°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£¥¥à¥é¥ä¤Î¥Ñ¥ó¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws)
2·î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°
£±°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¤µ¤¯¤é
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¤µ¤¯¤é
½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Êºù¤Î¹á¤ê¤È´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ñ»ººùÍÕ¤Î±öÄÒ¤±¥Úー¥¹¥È»ÈÍÑ¡Ë
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
£²°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¥¢ー¥â¥ó¥É
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤à¤·¥±ー¥¡¡¥¢ー¥â¥ó¥É
¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¤à¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
£³°Ì¡§¤Û¤¦¤¸Ãã¤¢¤ó¤Ñ¤ó
¤Û¤¦¤¸Ãã¤¢¤ó¤Ñ¤ó
¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Û¤¦¤¸Ãã¤¢¤ó¤ò¼ò¼ïÇÛ¹çÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢Çò¤´¤Þ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
4°Ì¡§£²ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Ñ¤ó
£²ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Ñ¤ó
¥¼¥êーÆþ¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¥ß¥ë¥¯¥¯¥êー¥à¤ò2ÁØ¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥Ê¥Ñー¥¸¥å¤Ç¤Ä¤ä¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Ñ¤ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
5°Ì¡§¤Û¤¦¤ì¤óÁðÆþ¤ê¥«¥ìー¥Ñ¥ó
¤Û¤¦¤ì¤óÁðÆþ¤ê¥«¥ìー¥Ñ¥ó
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¥«¥ìー¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§168±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê
´ØÅì¶á¹Ù¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¾®ÇäÅ¹
¢¨ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¡¢ÈÎÇä»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Ï¡¢ÌÀ¼££²Ç¯ÁÏ¶È¤«¤é¡Ö°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ç¤É¤³¤è¤ê¤â»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤È·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡È¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É´ë¶È¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢¿¼¤¯¸¦ïÓÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¡¢¿·¤·¤¤Ì£³Ð¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¿©À¸³èÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1-6-18
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼¸÷Çì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥Ñ¥ó¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869Ç¯¡Ë
HP¡§https://www.kimuraya-sohonten.co.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×: https://kimuraya-net.jp
X (µìTwitter) ¡§https://x.com/kimuraya_1869
Instagram¡§https://www.instagram.com/kimuraya1869
Facebook¡§https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten
LINE¡§https://lin.ee/BauYyjl
