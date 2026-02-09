Îß·×½Ð²Ù¿ô500,000¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¡¢Âè4ÃÆ¤ò6·î¤ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£Ä¾»Ö¡¢°Ê²¼ ¥¿ー¥ê¥ó)¤Ï¡¢¥áー¥«ー´Æ½¤¤Î¤â¤ÈIT¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤ò¡¢6·îÃæ½Ü¤è¤ê¿ï»þ¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë²è¡¦Áí¹ç´Æ½¤¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄÉð»Ö¡¢°Ê²¼ ¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬ ½ß¡¢°Ê²¼ ¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¢Zabbix Japan LLC (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½: »ûÅç ¹Âç¡¢°Ê²¼ Zabbix Japan)¡¢¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¥ âý¡¢°Ê²¼ ¥ì¥Î¥Ü¡Ë¡¢XENOptics Holdings Pty Ltd¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢CEO and Co-founder¡§Dragan Dimitrovici¡¢°Ê²¼ XENOptics¡Ë¡¢¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÁÒ ÎÉ²ð¡¢°Ê²¼ ¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë¤¬´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¤¿¤Ê4¥áー¥«ー´Æ½¤¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¤¬ÅÐ¾ì
IT¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¥áー¥«ー¤¬´Æ½¤¤·¡¢µ¡´ï¤ä¤½¤ì¤é¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¡¢¾®Êª¤Þ¤Ç¤â¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂè£±ÃÆ¤ò¡¢2024Ç¯¤ËÂè£²ÃÆ¤ò¡¢2025Ç¯¤Ë£³ÃÆ¤òÈ¯Çä¤·¡¢Îß·×50Ëü¸Ä°Ê¾å¤ò½Ð²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Âè£´ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦Zabbix Japan¡¦
¥ì¥Î¥Ü¡¦XENOptics ¡ß ¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿£´À½ÉÊ¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡´ï¤Ï¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¤Çµ¡´ïÆ±»Î¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Î¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¡¢PDU¡ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡Ë¡¢ÃªÈÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éPC¡õ¥µ¥×¥é¥¤¡×¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éWi-Fi¥ëー¥¿ー¡×¤È¤âÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¥·¥êー¥ºÀìÍÑ¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¡ÖÆüÅì¹©¶È¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯ FS¥·¥êー¥º¡×¤Ø¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
£±.¡Ö¥ì¥Î¥Ü¡ÚThinkSystem DM3200F¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Ü¤Î¡ÖThinkSystem DM3200¡×F¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥ªー¥ëNVMe¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÂÐ±þ¤Î¹âÀÇ½¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ç¤¹¡£ONTAPÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±¿ÍÑ¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¹â²ÄÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯Ãæµ¬ÌÏ´ë¶È¤ÎAI¤ä¥Çー¥¿½¸Ìó·¿¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥é¥Ã¥¯¡Ê1/4¡Ë¡¢ÃªÈÄ¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¡ß2¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ß2
£².¡Ö¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÚSmartCS NS-2260¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖSmartCS NS-2260¡×¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥³¥ó¥½ー¥ë¥Ýー¥È¤òÅý¹ç¡¦¼ýÍÆ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÂÐ¾Ýµ¡´ï¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥½ー¥ë¥µー¥Ðー¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥é¥Ã¥¯¡Ê1/4¡Ë¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¡ß2¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ß2
£³.¡ÖXENOptics ¡ß ¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡ÚXSOS-576DLC¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿XENOptics¤Î¡ÖXSOS-576DLC¡×¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¸÷¥Õ¥¡¥¤¥ÐÀÜÂ³¤ò±ó³Ö¡¦¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¸÷¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¹âÌ©ÅÙ¡¦ÄãÂ»¼º¡¦¹â¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äÄÌ¿®µòÅÀ¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¹½À®ÊÑ¹¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥é¥Ã¥¯¡Ê1/4¡Ë¡¢PDU¡ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡Ë¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¡ß2¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ß2
£´.¡ÖZabbix Japan¡ÚZabbix Enterprise Appliance ZS-7700¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Zabbix Japan¤Î¡ÖZabbix Enterprise Appliance ZS-7000¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Zabbix 7.0 LTS¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ZabbixÆ³Æþ¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ðー½àÈ÷¤äÈÑ»¨¤ÊÀßÄêºî¶È¤ò¾Ê¤¡¢Zabbix¤ÎÁ´µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´Æ»ë±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤òÍÆ°×¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥é¥Ã¥¯¡Ê1/4¡Ë¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¡ß2¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ß1
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡ÊÁ´£´¼ï¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯6·îÃæ½Ü
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§Á´¹ñ
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://tarlin-capsule.jp/product/705
¢£ËÜ¥³¥é¥Ü´ë²è¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Áí¹ç´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡¢¡ÖIT¥¤¥ó¥Õ¥é¶È³¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IT¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎIT¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬IT¶È³¦¤ä¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè£±ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤â·èÄê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¡¦¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£³¡×¤â¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£³¡×¤¬¡¢²«¿§¤¤LAN¥±ー¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£³¡¥£±¡ÊÁ´£´¼ï¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î¾å½Ü
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§Á´¹ñ
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£³¡¥£±¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://tarlin-capsule.jp/product/686
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£±¡¥£³¡ÊÁ´£´¼ï¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡¡¡§Á´¹ñ
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£±¡¥£³¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://tarlin-capsule.jp/product/704
¢£¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¸ø¼°¾ðÊó
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
Í·¤Ó¿´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢X¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
