¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¡¡¹Ê¤Ã¤Æ¾è¤»¤ë¥Ä¥Ê¡õ¥Þ¥è¥Íー¥ºÉ÷Ì£¤Ë¡Ö¥Ä¥Ê¤¿¤é¤³¥Þ¥èÉ÷Ì£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ä¥Ê¤¿¤é¤³¥Þ¥èÉ÷Ì£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
- ¥¢¥ì¥ó¥¸Ìµ¸ÂÂç¡ª¿Íµ¤¤ÎÌÀÂÀ¥Õ¥é¥ó¥¹É÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¤Ë¤â¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
- ¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤ë¡£
- º«ÉÛ¥¨¥¥¹¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¿É¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
- ¥¹¥×ー¥óÉÔÍ×¡ª¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÍ³Èæ¡¢°ðÍÕÍ¥»Ò(²ñÄ¹)¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥Ê¡õ¥Þ¥è¥Íー¥ºÉ÷Ì£¡×¤Ë¡¢¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¡Ö¥Ä¥Ê¤¿¤é¤³¥Þ¥èÉ÷Ì£¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ê¤È¤¿¤é¤³¥Þ¥èÉ÷Ì£¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥ó¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñºà¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¿¤é¤³¥Þ¥è¥Íー¥º¡×¡£¤½¤Î²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ä¥Ê¤¿¤é¤³¥Þ¥èÉ÷Ì£¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-foods.jp/products/detail/1786)
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×HP¢ª ¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-foods.jp/)