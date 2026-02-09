Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬SDGs²ÝÂê¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òºî¤ê´ë¶È¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤202£µ¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥» i-¥¥ã¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É÷´Ö Ä¾¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·Â´¥ª¥Õ¥¡ー¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹(https://campus.doda.jp/careergateway)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¸þ¤±¤ÎSDGs¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿´ë²è¿ô¤È¤Ê¤ë104´ë²è¡¢62Âç³Ø¤«¤é¹ç·×135¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È15¼Ò¤Î¿³ºº°Ñ°÷¤òÁ°¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Áー¥à½Ð¾ì¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¡¢ÃåÌÜ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä¤½¤ÎÍýÍ³¡¢²ÝÂêÊ¬ÀÏ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥êÅ¸³«°Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ーÄ´ººÊó¹ð¡¢¥¢¥×¥ê´üÂÔÀ®²Ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤òÈ¯É½¤·¤¿·ë²Ì¡¢8´ë²è14¿Í¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥·¥Õ¥È¤Î·ê¤Ï Ã¯¤«¤Î½ÐÈÖ CareConnect¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤2025¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡É½¾´·ë²Ì¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û¥·¥Õ¥È¤Î·ê¤Ï Ã¯¤«¤Î½ÐÈÖ CareConnect
²ð¸î¸½¾ì¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ú¥¤¥ó¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥Õ¥ÈºÇÅ¬²½¡×¤È¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¿Íºà¤ÎÂ¨»þ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê´ë²è¡£¥·¥Õ¥ÈºîÀ®»þ´Ö¤äÊÝÍ¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤òÅö»ö¼ÔÊÌ¤ËÌÀ³Î²½¤·¡¢Ë¡Îá½ç¼é¡¢¸øÊ¿À¤Ê¤É¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø2Ç¯¡§ÀÐ°æ¤µ¤ó
¡ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
- ¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¹¥Èー¥êー¹½À®
- ¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤Èµá¿Í¤Î¡ÈÊ¬ÃÇ¡É¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê¿¿°ø¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À±Ô¤¤»ëÅÀ
- ´ÑµÒ¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ÅêÉ¼¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡ÛCloverFit～¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î Well-being ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°～
¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ËÆþµï¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¬Ê¡³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê´ë²è¡£
¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø£²Ç¯¡§¾®Àî¤µ¤ó
¡ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
- ¶µ¼ø¤ä¸½¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¿Ê¤á¡¢¹¬Ê¡³Ø¤Î²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Àß·×
- ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤¿²ÝÂêÀßÄê¤È²ò·èºö¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¡£¤Þ¤¿¤½¤Î²ò·èºö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¡¢ÁÐÊý¤Î¸ÜµÒ¤«¤éÀ¸¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¤¡¢¤è¤ê¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÅÀ
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡Û¾¢¤ÎÁë
ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤È¸å·Ñ¼Ô¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢µ»½ÑÈ¯¿®¤È¹ØÆþ¼Ô»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁÅý·Ñ¾µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë²è¡£
¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ë¥µ¥¤¥ÐーÂç³Ø£²Ç¯¡¡¾®¿á¤µ¤ó
¡ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
- ½¾Íè¤è¤ê¤âÂ¿ÍÍ¤Ê·ÐÎò¤ÎÊý¡¹¤¬ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¶È³¦¤Ë»²Æþ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ
- ¤³¤¦¤·¤¿´ë²è¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤à¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ú´ë¶È¾Þ¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
AI¤¬»Ù¤¨¤ë°Â¿´¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó- ¥Á¥ã¥Ã¥È·¿°åÌôÉÊÁêÃÌ¥Äー¥ëEcoCycles
ー¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Î1¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃÏµå¤È¼«Ê¬¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥×¥êー
¡Ú¼çºÅ¼ÔÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Î¥Ó¥¸¥³¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹»Üºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢´ë²è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×Åù¤ÎÊÉÂÇ¤ÁÌò¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥¿ー¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Î¥Ó¥¸¥³¥ó¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸Ã£¤¬Âç³Ø4Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤Î¥Ó¥¸¥³¥óÄ©Àï·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¸åÇÚ¤ÎÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤Î¥á¥ó¥¿ーÌò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö³ØÀ¸Æâ°éÀ®¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿»ö¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿ーÌò¤Î³ØÀ¸Ã£¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµî¤Î¥Ó¥¸¥³¥óÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤äÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤ÇÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤Îµ°À×¤ò½¢¿¦³èÆ°¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¤Ë¸ì¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿ÊÏ©¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿²áµî¥Ó¥¸¥³¥óÄ©Àï¼ÔÃ£¤È¶¦¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¼Ô¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¥Ó¥¸¥³¥ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤¿¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥¿ー³ØÀ¸Ã£¤Î»Ñ¤¬¡¢¤³¤Î»Üºö¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¤Ç¤ÏÂç³Ø¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥³¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÂç³Ø¡¦³ØÀ¸¤È¤â¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹¹¤Ë³èÆ°¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¤ò°é¤à´Ä¶ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤2025¡× ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～17:00
¾ì½ê¡§SHIBUYA QWS¡¿½ÂÃ«¥¥åー¥º¡Ê½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 15³¬¡Ë¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº´ë¶È¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡Ë¡Û
¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¡¢AGC¡¢NTT¥Çー¥¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Àîºê½Å¹©¶È¡¢JTB¥°¥ëー¥×¡¢¿Í»ö±¡¡¢TOPPAN¡¢¥È¥è¥¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ëー¥×¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡ÊHonda¡ËÂ¾¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
