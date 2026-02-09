IT¥¤¥ó¥Õ¥é¶È³¦È¯¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¤ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦Zabbix Japan¡¦¥ì¥Î¥Ü¡¦XENOptics¡¦¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤¬´Æ½¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄÉð»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ë¡¢¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬ ½ß¡¢°Ê²¼ ¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¢Zabbix Japan LLC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½: »ûÅç ¹Âç¡¢°Ê²¼ Zabbix Japan)¡¢¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¥ âý¡¢°Ê²¼ ¥ì¥Î¥Ü¡Ë¡¢XENOptics Holdings Pty Ltd¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢CEO and Co-founder¡§Dragan Dimitrovici¡¢°Ê²¼ XENOptics¡Ë¡¢¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÁÒ ÎÉ²ð¡¢°Ê²¼ ¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£Ä¾»Ö¡Ë¤¬2026Ç¯6·îÃæ½Ü¤è¤ê¿ï»þÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¤Î´ë²è¡¦´Æ½¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¤È¤Ï
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³Æ¥áー¥«ー¤¬´Æ½¤¤·¤¿£´À½ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤ä¾®Êª¤Þ¤Ç¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§
¡¦¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ÏLAN¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³²ÄÇ½
¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Û¥ë¥Àー¡¢PDU¡ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡Ë¤Ê¤É¤âÉÕÂ°
¡¦´ûÂ¸¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¸ß´¹À¤¢¤ê
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://tarlin-capsule.jp/product/705
¢£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï£´¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×£±.¡Ö¥ì¥Î¥Ü¡ÚThinkSystem DM3200F¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Ü¤Î¡ÖThinkSystem DM3200F¡×¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥ªー¥ëNVMe¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÂÐ±þ¤Î¹âÀÇ½¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ç¤¹¡£ONTAPÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±¿ÍÑ¡¢ÂçÍÆÎÌ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¹â²ÄÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯Ãæµ¬ÌÏ´ë¶È¤ÎAI¤ä¥Çー¥¿½¸Ìó·¿¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
£².¡Ö¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÚSmartCS NS-2260¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖSmartCS NS-2260¡×¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥³¥ó¥½ー¥ë¥Ýー¥È¤òÅý¹ç¡¦¼ýÍÆ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÂÐ¾Ýµ¡´ï¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥½ー¥ë¥µー¥Ðー¤Ç¤¹¡£
£³.¡ÖXENOptics ¡ß ¥»¥ó¥³ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡ÚXSOS-576DLC¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿XENOptics¤Î¡ÖXSOS-576DLC¡×¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¸÷¥Õ¥¡¥¤¥ÐÀÜÂ³¤ò±ó³Ö¡¦¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¸÷¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¹âÌ©ÅÙ¡¦ÄãÂ»¼º¡¦¹â¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äÄÌ¿®µòÅÀ¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¹½À®ÊÑ¹¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¡ÖZabbix Japan¡ÚZabbix Enterprise Appliance ZS-7700¡Û¡×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Zabbix Japan¤Î¡ÖZabbix Enterprise Appliance ZS-7000¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Zabbix 7.0 LTS¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ZabbixÆ³Æþ¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ðー½àÈ÷¤äÈÑ»¨¤ÊÀßÄêºî¶È¤ò¾Ê¤¡¢Zabbix¤ÎÁ´µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´Æ»ë±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤òÍÆ°×¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ´ë²è¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Áí¹ç´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡¢¡ÖIT¥¤¥ó¥Õ¥é¶È³¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IT¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎIT¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬IT¶È³¦¤ä¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼«Æ°²½¤äÀ¸À®AI¡¦¥Çー¥¿AI´ðÈ×¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¢DX³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Vision¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNeoSIer¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆâÅÄ Éð»Ö
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-9-12 ¿ÀÅÄÆÁÎÏ¥Ó¥ë 3F
ÀßÎ© ¡§Ê¿À®7Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢µ»½Ñ¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯»ö¶È
URL ¡§https://www.ap-com.co.jp/
