¡ÚÅì³¤½é¡Û～360ÅÙ³¤¤Î¾å¤Ç¡É°¦¤ò¶«¤Ö¡ÉÁ¥¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¼¤Ë～
Á´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©À¾Èø»ÔµÈÎÉÄ®µÜºêÃæÆ»²¼15¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖMARINE LINX¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°²ÏÏÑ¤ÎÁ¥¾å¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö¡ÖÂè°ì²ó¡¦»°²ÏÏÑ¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö～ÊË¤ÎÀÀ¤¤¡Ê¤¢¤¤¤Î¤Á¤«¤¤¡ËVol1～¡×¤ò2026/2/14¡ÊÆü¡Ë¤«¤é3/14¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åì³¤½é¡§2026/1/31»þÅÀ¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£¡Ö»°²ÏÏÑ¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö～ÊË¤ÎÀÀ¤¤¡Ê¤¢¤¤¤Î¤Á¤«¤¤¡ËVol1～¡×¤ÎÆÃÄ§
ÉáÃÊ¤Ï»°²ÏÏÑ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥º¡×¡¢¤¦¤ß¤Í¤³¤Ê¤É³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î1¥ö·î´Ö¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤êå«¤ò·ø¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ê¤ÉÊ¸»ú¼çÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëºòº£¡¢¤¢¤¨¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÆüº¢¤Î´¶¼Õ¡¦ÁÛ¤¤¤ò¡ÉÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡É¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
360ÅÙ¤Î»°²ÏÏÑ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤¬¹¤¬¤ë¡ÖMARINE LINX¡×¤ÎÁ¥¾å¥Ç¥Ã¥¤ËÎ©¤Á¡¢ÉáÃÊ¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°¦¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¤Î¾æ¤ò»°²ÏÏÑ¤ÎÂç³¤¸¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á¥¾å¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ù¥ë¤â¸æÍÑ°Õ
¿ä¤·¤¦¤Á¤ï¤Ç¤ªÆó¿Í¤ò±þ±ç¡ª
¢£¡Ö»°²ÏÏÑ¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö～ÊË¤ÎÀÀ¤¤¡Ê¤¢¤¤¤Î¤Á¤«¤¤¡ËVol1～¡×
±¿¹Ò´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¶âÍË～ÆüÍË
±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥º¡§ 16:30 ～ 17:30¡Ê¶âÍË～ÆüÍË±¿¹Ô¡Ë
¥Ç¥¤¥¯¥ëー¥º¡§ 11:00 ～ 12:00¡ÊÆüÍË¤Î¤ß±¿¹Ô¡Ë
¢¨±¿¹Ô´ü´Ö¡¦½Ð¹Ò»þ´Ö¤ÏÅ·¸õ¡¦ÆüË×»þ´Ö¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§
Âç¿Í¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢¾èÁ¥ÎÁ¡Ë
¾®¿Í¡§2,200±ß
ÍÄ»ù¡§1,500±ß
¢¨¾èÁ¥ÎÁ¤Î¤ß¡£°û¿©Âå¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á¥Æâ¤Ç¤Ï¤ªÆó¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥°¥Ã¥º¡Ê¿ä¤·¤¦¤Á¤ï¡Ë¤ä¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ù¥ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
Í½ÌóÊýË¡¡§
»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹ ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.linx-xspa.co.jp¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ
Í½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡§0563-32-3720 (¼õÉÕ»þ´Ö ·î～ÅÚ 9:00~18:00)
¾èÁ¥¤Î¤ß¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥ê¥ó¥¯¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤¯¿©»ö¡ÊÍ¼Ä«¿©¡Ë¤È½ÉÇñ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ªー¥·¥ã¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ö¥ëー¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¹´ÛÆâ4F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡Ãæ¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡£¥Û¥Ã¥È¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¥Æ¥ë ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¡ÊÍ¼Ä«¿©¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¤´ÍÑ°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à¡§
Å·¸õ¤ä³¤¾å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥Ä¹È½ÃÇ¤Ç±¿¹Ò¤òÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ¥¾å¥Ç¥Ã¥¤Î¤³¤¿¤ÄÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢Á¥Æâ¡ÊÃÈË¼´°È÷¡Ë¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾èÁ¥¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥ê¥ó¥¯¥¹WEB¡Êhttps://www.linx-xspa.co.jp/marine_linx/¡Ë¤ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ç¤Î¤´ÂÚºß
¡¡»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ë¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¦¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎÃæ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°²ÏÏÑ¤ò°ìË¾¤¹¤ë³«ÊüÅª¤ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Ï¡¢³¤É÷¤È¤È¤â¤ËÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¡Ö»°²ÏÏÑ¤³¤¿¤Ä¥¯¥ëー¥º¡×¤Ï¡¢»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
Á´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ÎµÒ¼¼
³¤¤«¤éË¾¤à¥µ¥ó¥»¥Ã¥È
³¤¤Î¤¤¤¤â¤Î¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¥Ç¥£¥¯¥ëー¥º
»°²ÏÏÑ¤òË¾¤à¥Û¥Æ¥ë
¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹
°¦ÃÎ¸©/»°²ÏÃÏ¶è¤Ë3Åï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë2Åï¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë·×5ÅïÌó500¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ú´Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë»°²ÏÏÑ¥ê¥¾ー¥È¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ï»°²ÏÏÑ¹ñÄê¸ø±àÆâ¡¦µÈÎÉ²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÎÉ²¹Àô¤Î¹âÂæ¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤Ï¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Àä·Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¿ô¤â¥Û¥Æ¥ëÅï¡¦Ê¬¾ùÅï¤¢¤ï¤»¤ÆÌó250¼¼¤ÈÃÏ¶èºÇÂçµé¤ÎÉô²°¿ô¤òÍÊ¤·¡¢Á´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Ç¥Æ¥é¥¹¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÆüËÜÎÁÍý¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÒÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£