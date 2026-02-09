Åß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÍð¤ì¡¦½üÀãÉéÃ´¡¦ÄäÅÅ¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¡¡È¯ÅÅµ¡¡ß±óÀÖ³°ÀþÍ»Àã¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×ÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁêÇÏ ¿ó±û¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¯¡¦±óÀÖ³°ÀþÍ»Àãµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢È¯ÅÅµ¡°ìÂÎ·¿¤Î±óÀÖ³°ÀþÍ»ÀãÁõÃÖ¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤äÀßÃÖ¹©»ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤äÀßÃÖ¹©»ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÅÅ¸»³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤äÄäÅÅ¡¦ºÒ³²»þ¤Ç¤â¡¢±¿¤ó¤Ç¡¦ÃÖ¤¤¤Æ¡¦¸þ¤±¤ë¤À¤±¡£É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿·¤·¤¤Í»Àã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û https://www.elcom-jp.com/wp-content/uploads/2025/12/PORTABLE-TOKERUMO-CATALOG.pdf(https://www.elcom-jp.com/wp-content/uploads/2025/12/PORTABLE-TOKERUMO-CATALOG.pdf)
¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¿·È¯Çä
¥É¥«Àã¡¦¿Í¼êÉÔÂ¡¦ÄäÅÅ¤¬¡ÖÅß¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¶¼¤«¤¹»þÂå¤Ë
¶áÇ¯¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¶ÉÃÏÅª¤Ê¥É¥«Àã¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢Å¹ÊÞ¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¹©¾ì¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢½üÀãºî¶È°÷¤ÎÉÔÂ¡¦Å¾ÅÝ»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯ÁýÂç¡¦ÄäÅÅ»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ¸»¹©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¡¢Ã»´ü´Ö¡¦¸ÂÄêÅª¤ËÍ»ÀãÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¸½¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÒ³²¡¦ÄäÅÅ¤òÁÛÄê¤·¤¿BCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°»È¤¨¤Æ¡¢³Î¼Â¤ËÍ»Àã¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î²ÝÂê¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ï´ûÂ¸¤Î·úÊª¾ïÀß·¿¡Ö²ò¤±¥ë¥â¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤È¯ÅÅµ¡°ìÂÎ·¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀ½ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¸»¥¼¥í¤Ç¤âÂ¨ÀïÎÏ¡áBCPÂÐ±þ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÍ»Àã
¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¤ÎÍ»Àã¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÈ¯ÅÅµ¡°ìÂÎ·¿¤Î±óÀÖ³°ÀþÍ»ÀãÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯Ëþ¥¿¥ó¡Ê17L¡Ë¤ÇÌó5～6»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤¬²ÄÇ½¡£±óÀÖ³°ÀþÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤äÂÐ¾ÝÊª¤òÄ¾ÀÜ¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÍ»Àã¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÆþ¸ý¡¦ÄÌÏ©¡¦ÈÂÆþ¸ý¤Ê¤É¤ØÍÆ°×¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¤ÏÉÔÍ×¡£ÃÖ¤¤¤Æ¸þ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÍ»Àã¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶ÈÆ°Àþ¤Î³ÎÊÝ¤äÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¡¢ÊªÎ®¡¦¶ÈÌ³¤ÎÄäÂÚËÉ»ß¤Ê¤É¡¢Åßµ¨¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£ºÒ³²»þ¤äÄäÅÅ»þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢BCPÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í»ÀãÈÏ°Ï¤ÎÌÜ°Â¡¡Ìó£±£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤¬ÃÃ¤¨¤¿¡¢±óÀÖ³°ÀþÍ»Àãµ»½Ñ
Åö¼Ò¤Î±óÀÖ³°ÀþÍ»ÀãÁõÃÖ¡ÖTOKERUMO ²ò¤±¥ë¥â¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¡¢2014Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¹©¾ì¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢Å´Æ»¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢¸·Åß´Ä¶¤Î¸½¾ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¹©»ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢·úÊª¤ä´ûÂ¸¹½Â¤Êª¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë»Ü¹©¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤À¤±¤òÅª³Î¤ËÍ»Àã¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Æ³Æþ¸½¾ì¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëTOKERUMO²ò¤±¥ë¥â
º£²ó¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ò¤±¥ë¥â¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ïÀß¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤äÃ»´ü´ÖÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Í»ÀãÂÐºö¤ÎÁªÂò»è¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡Ã¡ÈÅß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡É¤¿¤á¤Ë
Åß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÅß¤Î¸½¾ì¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢±óÀÖ³°ÀþÍ»Àãµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¤Î°ÂÁ´¡§Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°
¢£Êë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡§ÄÌÏ©¡¦ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÊÝ
¢£Æ¯¤¯¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¡§ÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤òËÉ¤°
¢£³¹¤Î°ÂÁ´¡§Åß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ë
¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤«¤é¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Þ¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅß¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖImproving the future～¼¡À¤Âå¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¼ÒÀ§¤Ë·Ç¤²¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁÏÂ¤³«È¯·¿¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè5²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥ÉÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï´Ä¶¾Ê¤è¤ê¡ÖÃ¦ÃºÁÇÀè¹ÔÃÏ°èÏ¢·È´ë¶È¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ãó¼Ö¾ì´ØÏ¢¡¢Í»Àã¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿²ÝÂê²ò·è·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥à
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ½½¾òÀ¾1ÃúÌÜ10ÈÖÃÏ1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÇÏ ¿ó±û
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ´Ä¶µ¡´ï/»º¶Èµ¡³£/Í»ÀãÁõÃÖ/Ãó¼Ö¾ìµ¡´ï³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 1991Ç¯4·î5Æü
HP¡§https://www.elcom-jp.com/
¥¨¥ë¥³¥àÁêÇÏ¼ÒÄ¹