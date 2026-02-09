ÆüËÜÀö¾ôµ¡¡Ã¾Ê¥¹¥Úー¥¹¡õ¹â½èÍý ¥¢¥ó¥Àー¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Î¾®·¿¼«Æ°¿©´ïÀö¾ôµ¡¤ò¿·È¯Çä
ÆüËÜÀö¾ôµ¡³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀî ´´É×)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ê¤¬¤é¹â¤¤Àö¾ôÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¾®·¿¼«Æ°¿©´ïÀö¾ôµ¡¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©´ï¤ä¥°¥é¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1/1¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥ó(530mm¡ß325mm)¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤È¹â½èÍýÇ½ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
SD53E3B
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
¡û¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー²¼¤ØÀßÃÖ²ÄÇ½
ËÜÂÎ¹â¤µ800mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¿ßË¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー²¼¤Ë¤âÀßÃÖ¤Ê¥¢¥ó¥Àー¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£»°Êý¥é¥Ã¥¯¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢1/1¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ¡¦Àö¾ô²ÄÇ½¤Ê¸ËÆâÀ£Ë¡¤È³«¸ý¹â¤µ370mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·¿¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¿ßË¼¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æé¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥ó¤ò¿©´ï¤ÈÊÌ¹©Äø¤Ç¼êÀö¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Àö¾ôºî¶È¤ò°ì¹©Äø¤Ë½¸Ìó¡£Àö¤¤¾ì¤Ç¤Îºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈÆ°Àþ²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûºÇÂç55¥é¥Ã¥¯¡¿»þ¤Î¹â½èÍýÇ½ÎÏ
Ã»»þ´Ö¤Ç¤ÎÂçÎÌÀö¾ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¿ßË¼¤Î²óÅ¾Î¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£ºî¶ÈÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¿ßË¼±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÀö¾ô¡¦¤¹¤¹¤®°ìÂÎ·¿ Àá¿å²óÅ¾¥Î¥º¥ë¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼ÁÀö¾ô
¾å²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿²óÅ¾¥Î¥º¥ë¤¬¸ËÆâÁ´ÂÎ¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯Àö¾ô¿å¤òÊ®¼Í¡£²óÅ¾Æ°ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ®¼ÍÊý¸þ¤¬Ï¢Â³Åª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©´ï¤Î·Á¾õ¤äÀÑºÜ°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ëÀö¤¤»Ä¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£Ê¿»®¡¦¿¼»®¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢·Á¾õ¤Î°Û¤Ê¤ëÀö¾ôÊª¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Àö¾ôÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àö¾ô¤«¤é¤¹¤¹¤®¤Þ¤Ç¤òÆ±°ì¥Î¥º¥ë¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ï¤º¤«1.8¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤¹¤¹¤®¿åÎÌ¤Ç½½Ê¬¤Ê¤¹¤¹¤®¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£¿åÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÀöºÞÀ®Ê¬¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¡¢¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤ÈÀá¿åÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤ÎÀö¾ô¥³ー¥¹
¿©´ï¤Ê¤É¤ÎÀö¾ôÊª¤Î±ø¤ì¶ñ¹ç¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ã»¡¦É¸½à¡¦Ä¹¤Î3¤Ä¤ÎÀö¾ô¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã»»þ´Ö¥âー¥É¡§·Ú¤¤±ø¤ì¤ä²óÅ¾Î¨¤ò½Å»ë¤·¤¿Àö¾ô¤ËºÇÅ¬
¡¦É¸½à¥âー¥É¡§Æü¾ïÅª¤Ê±ø¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ðËÜÀßÄê
¡¦Ä¹»þ´Ö¥âー¥É¡§¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤äÌý±ø¤ì¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËÍ¸ú
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤´¤È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀö¾ô»þ´Ö¤Ï0～999ÉÃ¡Ê1ÉÃ¹ï¤ß¡Ë¡¢¤¹¤¹¤®»þ´Ö¤Ï0～20ÉÃ¡Ê0.1ÉÃ¹ï¤ß¡Ë¤ÇÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Àö¾ôÊª¤Î¼ïÎà¤ä±ø¤ì¤ÎÄøÅÙ¡¢¿å¼Á¡¦ºî¶ÈÆ°Àþ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀö¾ô¾ò·ï¤òºî¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢Àö¾ôÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ÈÀá¿å¡¦»þÃ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´
±ÕÌÌ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡¹½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¿å°Ì¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢¿å°ÌÄã²¼»þ¤Ë¤Ï¥Òー¥¿ー¤Ø¤ÎÄÌÅÅ¤ò¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤µ¤»¡¢¶õÊ²¤¤ä°Û¾ï²ÃÇ®¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡û¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×(3µ¡¼ï)
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤ÈÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤¥Òー¥¿ーÍÆÎÌ¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ôµ¡¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦SD53E6B¡§»°Áê100V¡¡ºÇÂçÅÅÎ®ÎÌ25.3A¡¡µëÅòÀÜÂ³35¡î°Ê¾å
¡¦SD53E3B¡§»°Áê200V¡¡ºÇÂçÅÅÎ®ÎÌ16.6A¡¡µëÅòÀÜÂ³60¡î°Ê¾å
¡¦SD51SB ¡§Ã±Áê100V¡¡ºÇÂçÅÅÎ®ÎÌ14.5A¡¡µëÅòÀÜÂ³79¡î°Ê¾å
¡Ú¼ç¤Ê¤ª¤¹¤¹¤áÀè¡Û
¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦µï¼ò²°¤Ê¤É¤Î³°¿©»º¶È¡¢ÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡¦³Ø¹»¡¦ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄµë¿©¡¢¥Ç¥Ñー¥È¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦ÁÚºÚÅ¹¡¦¥Ùー¥«¥êー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ê¤É¤Î¾®Çä¶È¤Ë¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯£²·î17Æü(·î)¤è¤ê¼õÃí³«»Ï¡£
¡ÚÌÜÉ¸Âæ¿ô¡ÛÇ¯´ÖÌÜÉ¸ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï800Âæ¡£
¼«Æ°¿©´ïÀö¾ôµ¡
¡üµ¡¼ïÌ¾¡§SD53E3B(ÂåÉ½µ¡¼ï)
¡üÉ¸½à²Á³Ê¡§1,365,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ü³°·ÁÀ£Ë¡¡§W600¡ßD600(970)¡ßH800mm¡¡
¡ü¥é¥Ã¥¯½èÍý¿ô¡§Ã»55¥é¥Ã¥¯¡¡É¸½à45¥é¥Ã¥¯¡¡Ä¹35¥é¥Ã¥¯
¡üÅÅ¸»¡§¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§»°Áê200V 5.0kW
¡ãÆüËÜÀö¾ôµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀî´´É×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©146-0091 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±¤ÎÌÚ2-43-14
»ñËÜ¶â¡§5ÀéËü±ß
ÈÎÇäµòÅÀ¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¢Âçºå±Ä¶È½ê¡¢Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¡¢ÀçÂæ±Ä¶È½ê¡¢¿·³ã±Ä¶È½ê¡¢Ê¡²¬±Ä¶È½ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³ÍÑ¿©´ïÀö¾ôµ¡¡¢¼«Æ°Ä´Íý´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
URL¡§https://www.n-sen.com/