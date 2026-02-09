¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¡¦»°µ¡¹©¶È¤È¡Ö¿¹ÎÓJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×³èÍÑ¤ÇÏ¢·È¶¨Äê¡£8Ç¯´Ö¤Ç1.6Ëü¥È¥ó¤ÎÇäÇã¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ÈÎÓ¶È¿¶¶½¤òÂ¥¿Ê
¡ÖGX¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ½Û´Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Â¼ Íº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©±ü½Ð±ÀÄ®¡ÊÅçº¬¸©¿ÎÂ¿·´±ü½Ð±ÀÄ®¡¢Ä®Ä¹¡§»å¸¶ ÊÝ¡¢°Ê²¼¡Ö±ü½Ð±ÀÄ®¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÅÄ Çî°ì¡¢°Ê²¼¡Ö»°µ¡¹©¶È¡×¡Ë¤È¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿¹ÎÓ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»°µ¡¹©¶È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÅÄÇî°ì»á¡¢Åçº¬¸©±ü½Ð±ÀÄ®¡¡Ä®Ä¹¡¡»å¸¶ÊÝ»á¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ä¶²ÁÃÍ¡ÊJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¢¨£±¡Ë¡×¤ò»°µ¡¹©¶È¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»°µ¡¹©¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤È±ü½Ð±ÀÄ®¤ÎÎÓ¶È¿¶¶½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡ÖClimate Asset Developer¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤«¤éÈÎÇä¡¢»ñ¶â´ÔÎ®¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑÅù¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ³èÆ°¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿CO2Åù¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤äµÛ¼ýÎÌ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¡£È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÂ¾¤Î´ë¶ÈÅù¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÄù·ëÆü¡Û
2026Ç¯2·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
Äù·ëÆüÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¿ÎÂ¿Ä£¼Ë¤Ë¤ÆÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¨Äê¤ÎÆâÍÆ¡Û
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢»°µ¡¹©¶È¤Ï±ü½Ð±ÀÄ®¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿¹ÎÓJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¡¢º£¸å8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËèÇ¯2,000¥È¥ó¡Ê¹ç·×16,000¥È¥ó¡Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¹´ü¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ØÆþ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·×²èÅª¤Ê¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤äÌÚ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»°µ¡¹©¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¦ÃºÁÇÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÎÌ¤òÄ¹´üÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢»°µ¡¹©¶È¤Ï¼«¼Ò¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¯¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÊ¬¤ò³Î¼Â¤ËÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
»°µ¡¹©¶È¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ÖËÜ¶È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºÇÍ¥Àè²ÝÂê¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎCO2ºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤ò»ñ¶âÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä®¤ÎÌÌÀÑ¤ÎÌó8³ä¤ò»³ÎÓ¤¬Àê¤á¤ë±ü½Ð±ÀÄ®¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖÃ¦ÃºÁÇÀë¸À¡×°Ê¹ß¡¢ËÉÙ¤Ê¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢¿¹ÎÓ¤Ë¤è¤ëCO2µÛ¼ýÎÌ¤ò¡ÖJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ²½¡Ê»ñ»º²½¡Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»°µ¡¹©¶È¤Î¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¡×¤È±ü½Ð±ÀÄ®¤Î¡Ö¿¹ÎÓ³èÍÑ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤¬¹çÃ×¤·¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ÆÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£±ü½Ð±ÀÄ®¡¡Ä®Ä¹¡¡»å¸¶ ÊÝ »á
±ü½Ð±ÀÄ®¤Ï¡¢¤¿¤¿¤éÀ½Å´¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç»ýÂ³Åª¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÇÀÎÓ¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÄø¡¢À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¿¤éÀ½Å´¤Î±Ä¤ß¤Ë¤è¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Ë¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤äÈþ¤·¤¤ÃªÅÄ·Ê´Ñ¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¹ÎÓ¤¬µÛ¼ý¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇÎÌ¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇÀÎÓ¶È¿¶¶½¤äÌÚ°é¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¤´±ï¤òÄº¤¿¹ÎÓ´Ä¶À°È÷¤Ë¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£»°µ¡¹©¶È¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¡¹âÌÚ¡¡Ä÷»Ë »á
¤³¤ÎÃÏ¤ÎÎÓ¶È¿¶¶½¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ù¤ë¤³¤È¡¢±ü½Ð±ÀÄ®ÍÍ¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ëÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¢¼ù°é¼ù»Ù±ç¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¿¹ÎÓ´Ä¶ÊÝÁ´¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¿Í¤Ë²÷Å¬¤ò¡£ÃÏµå¤ËºÇÅ¬¤ò¡£¡×¤ò·Ç¤²Áí¹ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡ã·Æ£ ²í±Ñ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿¹ÎÓ¤È¤ÎÄ¹¤¤´Ø¤ï¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±ü½Ð±ÀÄ®ÍÍ¤È¡¢¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹»°µ¡¹©¶ÈÍÍ¤ò¤ª¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¤¿¤³¤ÈÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤¿¤é¤ÎÎò»Ë¡×¤â²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤¿¤Á¤â»°µ¡¹©¶ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Î¿¹ÎÓ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤Åçº¬¸©¤Ç¤Ï»³±¢¹çÆ±¶ä¹ÔÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Climate Asset Developer¤È¤·¤Æ´Ä¶»ñ¸»¤òÁÏÂ¤¤·¡¢³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ñ¼ÒÍÍ¤È¶¦¤ËÃÏ°è³èÀ²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ö¶È¡Û
¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤Ë¤è¤ëCO2µÛ¼ý¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¤ä´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤ËÌ²¤ë¡Ö´Ä¶²ÁÃÍ¡×¤Î¸²ºß²½¤«¤é»ñ»º²½¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´Ä¶²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤Î½Û´Ä¡×¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ü½Ð±ÀÄ®¡¡³µÍ×¡Û
¢£¼«¼£ÂÎÌ¾¡§±ü½Ð±ÀÄ®
¢£½êºßÃÏ¡§Åçº¬¸©¿ÎÂ¿·´±ü½Ð±ÀÄ®»°À®358-1
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.town.okuizumo.shimane.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§Ä®Ä¹¡¡»å¸¶ ÊÝ
¡Ú»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¼ÒÌ¾¡§»°µ¡¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®8ÈÖ1¹æ À»Ï©²Ã¥¿¥ïー
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sanki.co.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÅÄ Çî°ì
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛÀßÈ÷»ö¶È¡¢¥×¥é¥ó¥ÈÀßÈ÷»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ê¤É
¡Ú¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¼·ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ7ÃúÌÜ¥Ó¥ë4³¬
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.bywill.co.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÁÏ½Ð¡Ë
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÇäÇã»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÄ´Ã£¡¦Ãç²ð¡Ë
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
