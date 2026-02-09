¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAPN¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µÜ Ã£»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Î¬¾Î¡§CTC¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§äØÅÄ ·òÆó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡§MRI¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÄÌ¿®´ðÈ×¡Ö¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¢¨1¡ÊAll Photonics Network¡¢°Ê²¼¡¢APN¡Ë¡×¤ÈÊ¬»¶·¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖTiDB¡Ê¥¿¥¤¥Ç¥£ー¥Óー¡Ë¢¨2¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Çー¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤Ê·×»»½èÍý¤ÇÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ÈºÒ³²ÂÐºö¤òÌÜÅª¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊDC¡Ë¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤Ë¤è¤ê¡¢DC´Ö¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤äAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¬»¶³Ø½¬¤Ê¤ÉÄãÃÙ±ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï2030Ç¯Âå¤ÎAI¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½¾Íè¤ÎÅÅµ¤¿®¹æÄÌ¿®¤ò¸÷¿®¹æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢ÄãÃÙ±ä¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAPN¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£
APN¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶·¿DC¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎµòÅÀ¤Ç¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¡¦ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤Ê¥Çー¥¿Éüµì¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÂçÍÆÎÌ¤Î½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢APN¤òÍøÍÑ¤·¡¢70km·÷Æâ¤ÎÀÜÂ³¤òÁÛÄê¤·¤¿£²¤Ä¤Î²¾ÁÛDC¤È3¤Ä¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¡Ê¶è°è¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥Çー¥¿Ê¬»¶½èÍý¤ÎÆ°ºî¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾ÁÛDC¤ËÃÖ¤¯Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÊDB¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÖTiDB¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£TiDB¤Ï¡¢¹â¤¤²ÄÍÑÀ¤È³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤¿¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÊ¬»¶·¿SQL¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò¾®¤µ¤ÊÃ±°Ì¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎDB´Ö¤ÇÊ£À½¤·¡¢¹¹¿·»þ¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤ÎDB´Ö¤ÇÀ°¹çÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼«Æ°Åª¤ËÆ±´ü¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸¡¾Ú´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î22Æü¤«¤é10·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£CTC¤Ï¡¢¸¡¾ÚÍÑµ¡´ï¤ÎÄ´Ã£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÊTiDB¡Ë¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸¡¾Ú¥×¥é¥ó¤ÎºöÄê¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£MRI¤ÏÁíÌ³¾Ê¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´Ê°×¼Â¾Ú´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¹½ÁÛ¤Î¸¡¾Ú¤òCTC¤Ë°ÍÍê¤·¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108377/table/205_1_4125f4b580f5973d9d6af4dd1facd99e.jpg?v=202602091051 ]
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Ï¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¼Â¾Ú´Ä¶¤Ë¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥ÅÁÁ÷¤Î¸¡¾Ú¤ä¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯µ»½ÑÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â2¼Ò¤Ï¡¢Ê¬»¶·¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëµ»½Ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê¾¦ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î´Ê°×¼Â¾Ú´ðÈ×¾å¤Ç¤Î¸¡¾Ú¥¤¥áー¥¸
¢£APNÄÌ¿®¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿DC¤Î´üÂÔ¸ú²Ì
¢¨1 ¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¸÷ÅÅÍ»¹çµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÄÌ¿®ÁõÃÖ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤È¸÷¿®¹æ¤ÎÊÑ´¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦ÂçÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¡£½¾Íè¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤ÏÃæ·ÑÁõÃÖ¤ÇÅÅµ¤¿®¹æ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¸÷¿®¹æ¤Î¤Þ¤Þ½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ä¶¹âÂ®ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£5G/6G¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ÖÄÌ¿®¡¢AI¡¦IoTÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 TiDB¡Ê¥¿¥¤¥Ç¥£ー¥Óー¡Ë¤Ï¡¢PingCAP¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÊ¬»¶·¿SQL¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡£MySQL¸ß´¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç½ÀÆð¤Ë±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£Ê£¿ô¤Î¥Îー¥É¤Ë¥Çー¥¿¤È½èÍý¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¿¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡Ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥¦¥È¡Ë¤È¹â²ÄÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ÁíÌ³¾Ê¡ÖBeyond 5G¿ä¿ÊÀïÎ¬2.0(https://www.soumu.go.jp/main_content/000993648.pdf)¡×¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤Î¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAll Photonics Network¡§APN¡Ë¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCTC¡Ë
https://www.ctc-g.co.jp/