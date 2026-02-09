¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRe:lation¡Ù¤¬¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¥áー¥ë¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤Æ¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRe:lation¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤·¡¢6,000¼Ò°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¥áー¥ë¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãRe:lation¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê-¡§¥áー¥ë¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¡ä
¡ãRe:lationÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡ä
¢¡ITreview Grid Award¤È¤Ï
¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖHigh Performer¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ITreview Grid Award¤Ç¤ÎRe:lation¤Î¸ý¥³¥ß
¼ÒÆâ¸þ¤±¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Î¥á¥â¤ò¥áー¥ë¤ËÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÁêÃÌ¤ä°ú¤·Ñ¤®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÁë¸ý¡Ê¥áー¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦LINE¡Ë¤ò°ì²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þÃæ¤«¤â°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤·¡¢°ú¤·Ñ¤®¤â¥³¥á¥ó¥È¤ÇºÑ¤à¤«¤é¥ß¥¹¤â¸º¤Ã¤¿¡£ºÇ¶áÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÐ±þ¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Î¿§Ê¬¤±¡×¤âÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ç¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤Î¸«Íî¤È¤·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ç¥áー¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó½ÅÂÐ±þ¤äÂÐ±þÏ³¤ì¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¤·¤¯¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤ÎÂÐ±þ¤ò¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤ÎÉÊ¼Á¤â¥Áー¥àÆâ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Re:lation¤È¤Ï
¡ØRe:lation¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥áー¥ë¡¢ÅÅÏÃ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢FAQ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢»ñ»º²½¤·¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥³¥à¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½ー¥¹¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØRe:lation¡Ù¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Ç»È¤ï¤ì¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é12Ç¯¤ÇÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï6,000¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ°ìÃúÌÜ14ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÂÅÄ Å¯Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRe:lation¡Ù¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
