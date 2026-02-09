¡ÖÀ¾¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤ÎÌÃÉÊ¤¬ENGAWA ASAKUSA¤Ë½¸·ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖWest by West¡×2·î20Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ
¡¡ENGAWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µí»³ Î´¿®¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÀõÁð¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ª¤è¤ÓÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWest by West: Golden Route to WEST JAPAN POPUP store¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦ÀõÁð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷Æ°Àþ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¾¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿©¡¦¾¦ÉÊ¡¦¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëENGAWA ASAKUASA¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤è¤êÀ¾¤Ë¤¢¤ëÀ¥¸ÍÆâ¡¦»³±¢¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¹¤¬¤ë¡ÖÀ¾¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤ËÏ¢¤Ê¤ë19¤ÎÏ¢·È¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò½¸·ë¡£ÀõÁð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¾ÆüËÜ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¾¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤È¤Ï
Âçºå¤è¤êÀ¾¤Ë¤¢¤ë¡¢À¥¸ÍÆâ¡¢»³±¢¡¢¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¿·¤·¤¤¹°è´Ñ¸÷¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£Åìµþ～ÉÙ»Î»³～µþÅÔ～Âçºå¤ò·ë¤Ö½¾Íè¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤ËÂ³¤¯ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ç¥£ー¥×¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆüËÜÊ¸²½¡¦¿©¡¦ÃÏ°èÀ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://west-goldenroute.jp/
¢£À¾¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¤òÀõÁð¤ÇÂÎ¸³¡ª
Éð»Î¤Î¸Ó¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¤¿¤Æ¼Ê¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆÀ¸¤·¤¿¡Ö¾®ÁÒ¿¥¤Î¾®É÷Ï¤Éß¡¦Àð»Ò¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ä¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î²´éÚ¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤òìÔÂô¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ØÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦ßîÀ½²´éÚ¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¡×¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×22¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17308/table/239_1_ff6f49c55abc58c374c0661494836807.jpg?v=202602091051 ]
¡ã¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¡ä
´ü´ÖÃæ¤ÏÊ»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤Î¿©Ê¸²½¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ÇîÂ¿¤¦¤¤¤í¤¦¡ßÊ¡²¬È¬½÷Ãã¥»¥Ã¥È¡§¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇîÂ¿ÌÃ²Û
- Ê¡²¬¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¡ÊLIBROM Craft Sake Brewery¡Ë°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§ ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¼ò¤ÎÈ¯¹Úµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¥Ïー¥Ö¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤òÇîÂ¿Ì¾Êª¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§West by West: Golden Route to WEST JAPAN POPUP store
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ENGAWA ASAKUSA¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2-1-16 Æ£ÅÄ¥Ó¥ë1³¬¡Ë
¼çºÅ¡§Ê¡²¬»Ô¡Êhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/¡Ë
¢£ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÊ£¹ç¥¹¥È¥¢¡ÖENGAWA ASAKUSA¡Ê¥¨¥ó¥¬¥ï ¥¢¥µ¥¯¥µ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°--ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´¹ñ400ÅÀ°Ê¾å¤Î°ïÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢º´²ì¤ÎÃãÇÀ²È´Æ½¤¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤òÊ»Àß¡£Å¹ÊÞ¤ÏÀõÁð±Ø¤«¤éÅÌÊâ 3 Ê¬¡¢ÀõÁð»û¤«¤éÅÌÊâ 2 Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2-1-16 Æ£ÅÄ¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-9140-1761
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§engawa_asakusa@engawa.global
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÀõÁð±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
web¥µ¥¤¥È¡§https://store.engawa.global
SNS/instagram¡§https://www.instagram.com/engawa_asakusa/
Google Map ¥ê¥ó¥¯¡§https://maps.app.goo.gl/sAkm6wwTUX5WSquM8?g_st=ipc
ENGAWA³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬¤ËÅÁ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬¶¦´¶¤·¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¥·ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£1970Ç¯¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±Ñ»ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTokyo Weekender¡×¤Î±¿±Ä¡¢³°¹ñ¿ÍKOL¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¿®¤¹¤ëOMOTENASHI Selection¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢³¤³°¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://engawa.global/