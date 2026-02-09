¡ÈÈô¤Ó¤Ä¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¡ÉÅÁ¤ï¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î°¦¾ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°¦¸¤¸þ¤±¼ê¤Å¤¯¤ê¤´¤Ï¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥³¥°¥ë¥á¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤°¦Ç¸þ¤±¼ê¤Å¤¯¤ê¤´¤Ï¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ä¶¶Þ«ÂÀ¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦¸¤¸þ¤±¤Î¡ÖCoCo Gourmet¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¤òÁ°¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤º´ò¤·¤½¤¦¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂç¤¤¯»ÈÍÑ¤·¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤·¤¢¤ï¤»¡É¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤´¤Ï¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤âÃæ¿È¤ò¤è¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ë¿©ºà¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö°¦¤È·ò¹¯¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢°ìÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¡Ø¥é¥¤¥Õ¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¡×¤ò¡¢°¦¸¤²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Áõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥³¥°¥ë¥á¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î°¦¸¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤ÎÌÜÅª¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤Ë°ìÀ¸¤ò²á¤´¤¹¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¡¢°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯¡¢·ò¹¯¤Ç¡¢°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æü¡¹¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¤Ï¡È¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤È¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢¡Ø°ìÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¡á¥é¥¤¥Õ¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ´ó¤êÅº¤¤¡¢¼ê¤ò·Ò¤®¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¡È°ìÀ¸¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ°ìËÜ¤ÎÀþ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀ¼¡ä
¡¦¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¥³¥³¥°¥ë¥á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËèÆü¤´ÈÓ¤òºÅÂ¥¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë°¦¸¤¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÆóÂÊâ¹Ô¤Ç¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¯¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Þ¤ÇËèÆüÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤â¡¡Èà¤¬¤´ÈÓ¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¡¢¥³¥³¥°¥ë¥áÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥³¥°¥ë¥á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËèÆü¤Î¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Î¤Á¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥³¥³¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ëÃÈ¤«¤¤»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ìÌÀÆü¤ò¤Ò¤é¤¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥³¥³¥°¥ë¥á¤Ê¤·¤¸¤ã¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦´ä¶¶¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤Ìó1Ç¯¤Î´ü´Ö¤ò¤«¤±À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀ¼¤ò¸µ¤Ë¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¤òÁ°¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤º´ò¤·¤½¤¦¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂç¤¤¯»ÈÍÑ¤·¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤·¤¢¤ï¤»¡É¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¿È¤ò¤è¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¥ì¥·¥Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥³¥°¥ë¥á¤ò¤´°¦¿©¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢°¦¸¤¤Î¿©»ö»Ñ¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³«¤±¤ä¤¹¤¤£²¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
ÂÞ¤¬¾å¼ê¤¯ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡Ê¥³¥³¥°¥ë¥á¡¦¥ì¥È¥ë¥È¤Î¤ß¡Ë¡£·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¥¥ì¥¤¤ËÀÚ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¥«¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ò¾åÉô¤ÈÃæ±û¤ÎÆó²Õ½ê¤ËÀß¤±¡¢Äì¤ÎÊý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Î¥Ã¥Á¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê100g¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ë¡£¥Ï¥µ¥ßÍ×¤é¤º¤ÇÃæ¿È¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ò±ø¤µ¤º¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー sakio»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¿·¤·¤¤¡Ö¥¸¥Ó¥¨¡õ¥Óー¥Ä¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーsakio¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤«¤é¡¢ÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯sakio¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¡ÖÈô¤Ó¤Ä¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ
¡ãÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ´ä¶¶ Þ«ÂÀ¤è¤ê¡ä
¥³¥³¥°¥ë¥á¤Ï¤È¤¦¤Ë"¤´¤Ï¤ó"¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤³¤½»ä¤¬°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°¦¸¤¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÂ¤®¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ËÆ±¤¸¸å²ù¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥³¥°¥ë¥á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¡¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤È´ê¤¤¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¡¢»ä¤¿¤Á°¦¸¤²È¤ÎÌ´¤òÇØÉé¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿½½ÄÌ¤ê¤â¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡£¡É
¼ÒÆâ¤Ç´ë²è¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Á´°÷¤ÎÃÎ·Ã¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢¤È¤³¤È¤óºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥Ó¥¨¡õ¥Óー¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îsakio¤µ¤Þ¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎºÙ¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤¬Áõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¥³¥³¥°¥ë¥á¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê½Ö´Ö¤òÁÛ¤¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¡¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä³ú¤ß¤·¤á¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ë¾¡¤ë´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥Ú¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¡sakio»á¤è¤ê¡ä
º£²ó¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á ¥¸¥Ó¥¨&¥Óー¥Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îsakio¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î°¦¸¤¡¦°¦ÇÃ£¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤òÄ¹Ç¯Êú¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À©ºîÁ°¤Ë¼ÒÄ¹¤Î´ä¶¶¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤ï¤ì¤ëÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÂçÊÑ¶¦´¶¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜºîÉÊ¤Ø¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÇÉÁ¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Âô»³¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÃ£¤Ë·ò¹¯¤È¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡ã¥Ú¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー sakio¡ä
¸ø¼°X https://x.com/DoraSakio?s=20
¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/sakio_greyhound/
¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±»þ´ü
¥³¥³¥°¥ë¥á¡ÊÎäÅà¡Ë¡¢¥³¥³¥°¥ë¥á¡¦¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¡¢ÈÎÇä¤Ï2·î¤è¤ê½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Èº®ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ö¥³¥³¥°¥ë¥á¡×¡Ö¥ß¥ã¥ª¥°¥ë¥á¡×¡¢°¦ÇÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤Ë¤ã¤Ã¤Á¡×
¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥³¥°¥ë¥á¡×¡¢Ç¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥ã¥ª¥°¥ë¥á¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î³µÇ°¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥É¤Î¿·Á¯¤ÊÆù¡¦µû¡¦ÌîºÚ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¿©ºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä±ÉÍÜ²Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÝ¤ì¤ëÄ´ÍýÊýË¡¤ÇÓÏ¹¥À¤ò¹â¤á¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´Íý¡¦ÇÛÁ÷¡¦ÊÝ´É¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤¬¿Í¤Î¿©ÉÊÆ±Åù´ð½à¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¡¢Äê´üÇÛÁ÷¤Ç°¦¸¤¤È²á¤´¤¹¤´¼«Âð¤ØÂçÀÚ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¡Ê¢¨2¡Ë¡¢²ñ°÷°¦¸¤¿ô40ËüÆ¬¡Ê¢¨3¡Ë¤Î¥³¥³¥°¥ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÎäÅà¥¿¥¤¥×¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÊØÍø¤Ê¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¡¢¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¡¢ÉÂµ¤¤ÇÎÅË¡¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¤Î¤´¤Ï¤ó¤â¡¢ÎäÅà¥¿¥¤¥×¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¤ä¤Ä¤âÁÇºà¡¦À½Ë¡¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë»ô¤¤¼çÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÌÓ¶Ì¥±¥¢¤äÄ²ÆâºÙ¶Ý´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢ËèÆü¤¢¤²¤Æ¤âºá°´¶¤¬¤Ê¤¤ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥Ô¥åー¥ì¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤Ë¤ã¤Ã¤Á¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥³¥°¥ë¥á¥·¥êー¥º¡¢¥ß¥ã¥ª¥°¥ë¥á¥·¥êー¥º¤ÏÂç¼êEC¥µ¥¤¥È¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤ÉÎß·×2,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨4¡Ë
¢¨1¡¡»À²½ËÉ»ßºÞ¡¦È¯¿§ºÞ¡¦pHÄ´À°ºÞ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦¹áÎÁ¡¦Ä´Ì£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¢¨2¡¡TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ò¼ç¤È¤¹¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢2022Ç¯ÅÙ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº
¢¨3¡¡2025Ç¯10·î»þÅÀ
¢¨4¡¡2026Ç¯1·î»þÅÀ
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥
¤É¤¦¤Ö¤Ä°¦¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëCSR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ï¤Ë¤Ë¤ã¤ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ»²²Ã·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç²ñ°÷¤µ¤Þ¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤ò²ó¼ý¤·ÊÝ¸î¸¤Ç¤ØÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Íø±×¤Î°ìÉô¤òÊÝ¸î¸¤Ç¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊÝ¸î¤É¤¦¤Ö¤Ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó7ËüÂÞ¡ÊÌó3000Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤Î¥³¥³¥°¥ë¥á¡¦¥ß¥ã¥ª¥°¥ë¥á¤Î´óÉÕ¤ä¡¢³èÆ°»ñ¶â¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â40ËüÆ¬¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥³¥°¥ë¥á ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://coco-gourmet.com/
¢£¥ß¥ã¥ª¥°¥ë¥á ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://miao-gourmet.com/
¢£¤Ë¤ã¤Ã¤Á
https://miao-gourmet.com/lp/nyatch
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¤ÎÂº¸·¤¬¼é¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤°¦Ç¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆ±È¼¤Ç¤¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¡Ö¤ï¤ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥ïー¥¥ó¥°¡×¤ä¡¢ÊÝ¸î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ê¤É¤¦¤Ö¤ÄÊ¡»ã¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ï¤Ë¤Ë¤ã¤ë¡×¤Ê¤É¤Î´ë¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¬¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¤¤¤Î¤Á¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÀ¸°¦¤µ¤ì¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ7-30¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥é¥óÀ¾¿·½É201
ÂåÉ½¼Ô¡§´ä¶¶Þ«ÂÀ¡¡
»ñËÜ¶â¡§70,000,000±ß