¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¡ß¡ÖµþÅÔÍøµÙ±à¡×¥ï¥«¥â¡¦¥¥¥ç¥¦¤Î¤ªÃã¥»¥Ã¥È´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£°Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔÍøµÙ±à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ°æÊÝ¿Î¡¿ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¹Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ù¥ï¥«¥â¡¦¥¥¥ç¥¦¤Î¤ªÃã¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ù¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à ³Ø±à¡ßÀÄ½Õ¡ßÊª¸ìRPG¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡Ö¥ï¥«¥â¡×¡Ö¥¥¥ç¥¦¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÍøµÙ±à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¾ï¤Î°áÁõ¤Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔÍøµÙ±à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¹õ¤Û¤¦¤¸¡×¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢µþÅÔÍøµÙ±à¡ß¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¸ÂÄêEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó´ü´Ö¡§£±·î19Æü(·î)10:00～2·î20Æü(¶â¡Ë23:59
¤ªÅÏ¤·Æü¡§ 2026Ç¯5·î²¼½Ü°Ê¹ß
¥ï¥«¥â¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¸Ñ²Ðßä¤¸Ãã¡×
¥ï¥«¥â¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ßäÀùµ»½Ñ¤Ë¹´¤ê¤ò¤â¤ÄµþÅÔÍøµÙ±à¤Î´ç¤¬¤Í¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¹ñ»º¤æ¤ºÊ´Ëö¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ßäÀù¹á¤È¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¸åÌ£¤Þ¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¤¤ì¤¤¤Ê¤¤Ä¤Í¿§¤¬±Ç¤¨¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡£
¥¥¥ç¥¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖÇ¤ÎÈøÀùÃã¡×
¥¥¥ç¥¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀùÃã¤è¤êÄ¹¤¯¾ø¤·¤¿¡¢µþÅÔÍøµÙ±à¸·Áª¤Î¿¼¾ø¤·Ãã¤ËµË¹¼º¬¤ÎÊ´Ëö¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ë½Â¤ß¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
ÀùÃã¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢µË¹¼¤Î±ü¤æ¤«¤·¤¤¹á¤ê¤òÅº¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡£
ßäÀù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤ò¼Â¸½¡£¿´¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ªÃã¡Ö¹õ¤Û¤¦¤¸¡×
¡üßäÀù¤ËßäÀù¤ò½Å¤Í¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¹õ¤Û¤¦¤¸¡×
ÎÏ¶¯¤¤¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Äã¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç°Â¿´¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿´¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ªÃã¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î·Ô¤Î»ÀÌ£¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£
¡ü¡Ö¹õ¤Û¤¦¤¸¡×Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè
¹õ¤Û¤¦¤¸¤È¤Ï¡ÖÃã³ì¿§¤Î¿å¿§¡Ê¤¹¤¤¤·¤ç¤¯¡Ë¡×¤ä¡Ö¹õ¤¤¤ªÃã¤ÃÍÕ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃã¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏÉÕ¤±¤º¡¢¤ªÃã¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡Ö¹õ¤Û¤¦¤¸¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¢¨¿å¿§¡Ê¤¹¤¤¤·¤ç¤¯¡Ë¡Ä¤ªÃã¤Î¿§¤Î»ö¡£
¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://rikyuen-bluearchive.stores.jp/
¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¥µ¥¤¥È¡§https://bluearchive.jp/
¡ãÊóÆ»³Æ°Ì¤«¤éËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔÍøµÙ±à ´ÉÍýÉô
TEL¡§£°£µ£°-£³£¶£²£±-£¹£°£¸£² MAIL¡§web@rikyu-en.jp