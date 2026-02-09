°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¤Î²ñ°÷´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡×¤¬¿·¤¿¤Ë»²²è
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®·ª ¿¡¿¾®ß· ·òÍ´¡¢°Ê²¼¡¢AICX¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈªÃæ ¿²ð¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅö¶¨²ñ¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AICX¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AICX¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ë¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Âç¤¤¯£³¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
01¡¡³Ø¤Ö
ÊÙ¶¯²ñ¡ÖAICX Forum¡×¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
02¡¡¸òÎ®¤¹¤ë
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖAI Agent Day¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¡¦Í¼±¼Ô´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
03¡¡¶¦ÁÏ¤¹¤ë
²ñ°÷´ë¶È¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°Ñ°÷²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é£³¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AICX¶¨²ñ¤Ï»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¡¦Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ²ñ¤ÎÇØ·Ê¤È¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È
¼¹¹ÔÌò°÷ CMO
°æ¾å ²íÇî ÍÍ
AICX¶¨²ñ¤Î¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¤Ï»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÊ¸²½·ÁÀ®¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¡¢ÁÈ¿¥³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤ËCX³èÆ°¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò³ð¤¨¡¢¡È¸ÜµÒÍý²ò¡É¤È¡È¸ÜµÒÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯³èÆ°¡É¤ò¹âÅÙ²½¤µ¤»¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤È¿Í¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡ÊAI Customer Experience Consortium¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Îºß¤êÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦µæ¡¦ÉáµÚ¡¦¼ÂÁ©¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê±þÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡
- ¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ
- ÉáµÚ»Ù±ç¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¤òÄÌ¤¸¤¿·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®
- ´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡¡§¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ
ÀßÎ©¡¡¡§¡¡2025Ç¯1·î
½»½ê¡¡¡§¡¡¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æ¡¡À¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë6³¬
URL¡¡¡§¡¡https://aicx.jp