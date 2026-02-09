ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤Ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÈÊªÎ®¸úÎ¨²½¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÌÚÂ¤ÁÒ¸Ë¤ò·úÀß
¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¤Î¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÌÚºà²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥êFPC¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÌÚºà¤ÎÁÒ¸ËÊÝ´É¤«¤éÍ¢Á÷¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÃ´¤¦ÊªÎ®µòÅÀ¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÁÒ¸Ë¤Ï11·î27Æü¤Ë½×¹©¡¢12·î1Æü¤è¤ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»öÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÚÂ¤ÁÒ¸Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢À½Â¤¡¦ÊÝ´É¡¦Í¢Á÷¤òÎÙÀÜ¤·¤¿ÉßÃÏÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÈÊªÎ®¸úÎ¨²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô ²ÃÆ£¼ÒÄ¹¡¦¥À¥¤¥êFPC ¾®ßÀ¼ÒÄ¹¡¦¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô¤È¥À¥¤¥êFPC¤ÎÉßÃÏ¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ©ÃÏÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Î¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥êFPC¤ÎÌÚºàÍ¢Á÷¤äÁÒ¸Ë¤ÎÄÂÂß¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥êFPC¤¬¿·¤¿¤Ë¥â¥ë¥ÀーÀ½ºà¹©¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢À½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤òÊÝ´É¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍ¢Á÷ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿·ÁÒ¸Ë¤ò·úÀß¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÊÝ´É¤«¤éÍ¢Á÷¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò´Ö¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À½Â¤¡¦ÊÝ´É¡¦Í¢Á÷¤òÆ±°ì¥¨¥ê¥¢¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÁÒ¸Ë³°´Ñ
»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÄÅÅÄ³¤´ßÄ®£±£±£²£µÈÖ£²£³¹æ
ÍÑÅÓ¡§ÌÚºàÁÒ¸Ë
¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤¡Ê¹â¶¯ÅÙ¥È¥é¥¹¹©Ë¡¡Ë
ÊÝ´ÉÌÌÀÑ¡§210ÄÚ
ÌÚÂ¤ÁÒ¸Ë¤ÎÆÃÄ§
¿·ÁÒ¸Ë¤Î·úÀß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥êFPC¤ÎÌÚºà²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»öÎã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÚÂ¤ÁÒ¸Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½»ñ¸»¤Ç¤¢¤ëÌÚºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤È·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Äー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー¹©Ë¡¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÊÉ¹©Ë¡¤Ë¡¢¹â¶¯ÅÙ¥È¥é¥¹¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚÂ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½½Ê¬¤Ê¶¯ÅÙ¤ÈÂÑµ×À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶²Ù½Å¤Ë¤è¤ë´ðÁÃÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ä¡¢»Ü¹©À¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¹©´üÃ»½Ì¡¦¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¤ÁÒ¸Ë¤Ïµ¤Ì©À¤¬¹â¤¯¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¡¢ÌÚºà¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÊÝ´É´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌÚºà¤Ï²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¥«¥ÓÂÐºö¤È¤·¤Æ²¹ÅÙ´ÉÍý¡¦¼¾ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚºàÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÊÝ´ÉÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÁÒ¸ËÆâÉ÷·Ê
¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô¥í¥´
¥À¥¤¥»ー°¤ÇÈµÞ¹Ô¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÀÄ²ÌÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©ÉÊÊªÎ®¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¼ÖÎ¾¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¼ÖÎ¾¤ä¥È¥ìー¥éー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÖÎ¾¤òÊÝÍ¤·¡¢Äê²¹´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍ¢Á÷¤«¤é°ìÈÌ²ßÊªÍ¢Á÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Í¢Á÷¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁÒ¸ËÊÝ´É¤ä¸½¾ìºî¶È¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿°ìÂÎ±¿±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÄÅÅÄ³¤´ßÄ®£±£±£²£µÈÖ£²£³¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-662-2226
URL¡§https://awaexpress.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥êFPC
¥À¥¤¥êFPC¥í¥´
¥À¥¤¥êFPC¤Ï¡¢ÌÚºà¤ÎÍ¢Æþ¡¦²·¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Î²Ã¹©¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÌÚºà²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£½»ÂðÍÑÉôºà¤«¤éÈó½»ÂðÊ¬Ìî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿²Ã¹©¡¦Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÚºà¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¹©»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢½Û´Ä·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÄÅÅÄ³¤´ßÄ®£³ÈÖ£·£·¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§088-662-5505
URL¡§https://www.dairinet.com/