¡Ú10¼Ò¸ÂÄê¡Û±Ä¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ö¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼²¬¸ùµ¬¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥Ê¥¦¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BtoB±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢10¼Ò¸ÂÄê¤ÎÂÎ¸³·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Öµ®¼ÒÀìÍÑ¡Ø¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ù±Ä¶È¥ê¥¹¥È100¼Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¶È³¦¡ßµ¬ÌÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ç¤ÏÃê½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤òÃê½Ð¤·¡¢¡Èº£¡¢ÍýÍ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë´ë¶È·²¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡Ã¾¦ÃÌ¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀß·×¡×¤Ë¤¢¤ë
Â¿¤¯¤ÎBtoB±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢
- ¿·µ¬³«Âó¡¦´ûÂ¸¿¼¹Ì¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
- ¾¦ÃÌ¿ô¤äÂÇÎ¨¤Î²þÁ±¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
- SFA¤ä´ë¶È¥Çー¥¿¤ÏÆ³ÆþºÑ¤ß¤À¤¬¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±Ä¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀß·×¤Ï¡¢¡Ö¶È³¦¡×¡Ö½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¡×¡ÖÃÏ°è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤«¤é¤Î¾ò·ï¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢
- Ëè²ó»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´ë¶È·²¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
- ±Ä¶ÈÍýÍ³¤¬¼å¤¯¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤ë
- ¤Ê¤¼À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SalesNow¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë
¡Ö±Ä¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÇÀÚ¤ë¤â¤Î¡×
¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤ÎÁ°Äó¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Ã¡Èº£¤Þ¤ÇÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¡É¤Ç±Ä¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò²Ä»ë²½
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã´ë¶È¤´¤È¤ËSalesNow¤ò³èÍÑ¤·¡¢
½¾Íè¤Î¶È³¦¡ßµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÃê½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢±Ä¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
- ½¾¶È°÷¿ô¤ÎÁý²Ã¡¦ºÎÍÑÆ°¸þ
- ÆÃÄêÉô½ð¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê
- »ö¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤¹¥·¥°¥Ê¥ë
¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£¡¢ÍýÍ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë´ë¶È¡×100¼Ò¤òÃê½Ð¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢
- ¤Ê¤¼¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬½¾Íè¾ò·ï¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«
- ¤Ê¤¼¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤ÎÄó¶¡¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Öº£¤Þ¤ÇÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤è¤ëº¹Ê¬¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢£ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆÃÄ§
£±. µ®¼ÒÀìÍÑ¤Î±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®
»öÁ°¤Î15Ê¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ºà¡¦±Ä¶ÈÂÎÀ©¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
µ®¼ÒÀìÍÑ¤Î±Ä¶È¥ê¥¹¥È¡Ê100¼Ò¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¡Ö¤Ê¤¼º£¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤Ù¤¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ë
Ã±¤Ê¤ë´ë¶ÈÌ¾¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
±Ä¶ÈÍýÍ³¤È¤Ê¤ëÇØ·Ê¡¦¥·¥°¥Ê¥ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³. 10¼Ò¸ÂÄê¡¦Áª¹ÍÀ©
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´ë²è¤Î¤¿¤á¡¢
¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿´ë¶È10¼Ò¸ÂÄê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢£ ¤³¤ó¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Ãæ·ø～¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤ÎBtoB±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î±Ä¶È´ë²è¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÊý
- ¿·µ¬³«Âó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ä¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò´¶³ÐÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¾¦ÃÌ¿ô¡¦ÂÇÎ¨¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¨ ¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¾¯¿Í¿ô±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
- ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
- ¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ß¡¢15Ê¬¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
¢¨¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- SalesNow¤ÇÃê½Ð¤·¤¿±Ä¶È¥ê¥¹¥È¤È²òÀâ¤òÄó¶¡
¢£ ¤´°ÆÆâ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ä»²²Ã¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡Û
https://go.marketing.salesnow.jp/l/859263/2026-01-26/hzgc6
¢£ SalesNow¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥Ê¥¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SalesNow¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¡ß¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎÈó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê±Ä¶È¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§SalesNow¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥Ê¥¦¡Ë
¡¦Äó¶¡·ÁÂÖ¡§AI´ë¶È¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É
¡¦¼ýÏ¿´ë¶È¥Çー¥¿¿ô¡§Ìó560Ëü¼Ò
¡¦URL¡§https://top.salesnow.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼²¬ ¸ùµ¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SalesNow¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://salesnow.jp/
¥µー¥Ó¥¹¡§
- AI´ë¶È¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSalesNow¡× https://top.salesnow.jp/
- ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesNow DB¡× https://salesnow.jp/db