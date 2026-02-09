¥Ð¥¿ー¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê²¤É÷¥«¥ìー¡ÖTHEÇ»¸ü¡¡Ë§½æ¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥êー¡×¡¡2026Ç¯2·î9Æü(·î)È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼²°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅçÅÄÍµÇ·¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§2204¡¡°Ê²¼ ÃæÂ¼²°¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Î¡ÖTHEÇ»¸ü¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖË§½æ¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥êー¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥ÑーÅù¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHEÇ»¸ü¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó³«Àß¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿Ä´Íýµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢²¤É÷¥«¥ìーÀìÌçÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÇ»Ì©¤ÊÇ»¸ü´¶¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¥Ñ¥¦¥Á¤Ç¡¢ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ´ÊÃ±¤Ë²¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHEÇ»¸ü¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥·¥êー¥ºÈ¯Çä¤è¤ê¡¢½çÄ´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼Ò½Ð²Ù¥Ùー¥¹¡Ë¡£
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡Û
¡¦ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀìÌçÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¥«¥ìー¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÄê¤ËÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿É¤½¤¦¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢´ûÂ¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤âËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¡É¤Ê¥«¥ìー¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä´Íýµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁÇºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤äÉ÷Ì£¤ò´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÇ»¸ü¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û
¡ÖTHEÇ»¸ü¡¡Ë§½æ¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥êー¡×
¡ãPOINT£±¡ä¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤
5Æü´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÆÃÀ½¥ë¥¦¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥êーÊ´¡¢¥Ð¥¿ー¤ÇßÖ¤á¤¿¥½¥Æー¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ÇË§½æ¤ÇÇ»¸ü¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãPOINT£²¡äµíÆù¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Î½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤¦¤ÞÌ£
µíÆù¤ÈÆÚÆù¡¢·ÜÆù¤òÃúÇ«¤ËßÖ¤á¤Æ°ú¤½Ð¤·¤¿¤¦¤ÞÌ£¤ò¡¢¥½ー¥¹¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãPOINT£³¡ä²Ì¼Â¤Î´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥¯¿¼¤µ
¤ê¤ó¤´¡¦¤â¤â¡¦¥Þ¥ó¥´ー¤Î¶Å½Ì¤·¤¿´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§THEÇ»¸ü Ë§½æ¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥êー
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§¥Ð¥¿ー¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êßÖ¤á¤¿¥½¥Æー¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ë¡¢µíÆù¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Î3¼ï¤Î¤Ò¤Æù¤È²Ì¼Â¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ»¸ü¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¥Ð¥¿ー¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Î²¤É÷¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§357±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¢£ÆâÍÆÎÌ¡§160£ç
¢£ÈÎÏ©¡§¥¹ー¥Ñー¡ÊGMS¡¢¼ÁÈÎÅ¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢CVS¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¡Â¾
¢£¾ÞÌ£´ü´Ö¡§ 1Ç¯6¥«·î
¡ÚÃæÂ¼²°¤È¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡Û
¡¡ÃæÂ¼²°¤Ï1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯¤ËÅìµþ¡¦ËÜ¶¿¤Ç¥Ñ¥ó²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¤Ë¿·½É¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯¡¢µÊÃãÉô¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÜ¾ì¥¤¥ó¥É¤Î¥«¥êー¡Ö½ã°õÅÙ¼°¥«¥êー¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1932¡Ê¾¼ÏÂ7¡ËÇ¯¤´¤í¤«¤é¤ÏÃæ¹ñÎÁÍý¤âÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤ÇÄ´ÍýË¡¤ò³Ø¤ó¤ÀËãÇÌÆ¦Éå¤ò1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃæÂ¼²°¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢1995¡ÊÊ¿À®£·¡ËÇ¯¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ò³«È¯¡¦È¯Çä¤·¡¢2001¡ÊÊ¿À®13¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥êー¥·¥êー¥º¡×¤Ç²ÈÄí¸þ¤±¤Î¥ì¥È¥ë¥È»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢2003¡ÊÊ¿À®15¡ËÇ¯¤ËÃæ²Ú¥ì¥È¥ë¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤«¤é¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º²½¤Þ¤Ç·È¤ï¤ê¡¢Ä´Íýµ»½Ñ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÂ¼²°¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¿¿¤Î²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡×¤Î¤â¤È¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤ÈÄ©Àï¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¯¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¿©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£