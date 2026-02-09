ARISE analytics¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È100¤Ë£¶Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒARISE analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºäËÜ ¿ò¡¢°Ê²¼ARISE analytics¡Ë¤Ï¡¢Great Place To Work (R) Institute Japan¡Ê°Ê²¼¡§GPTW¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿2026Ç¯ÈÇ ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç»²²Ã´ë¶È683¼ÒÃæ¥Ù¥¹¥È100¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ¯¤¤¬¤¤¤ò¹â¤á¤ëARISE analytics¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¡
1. ¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¡ß¡Ö¹×¸¥¼Â´¶¡×¡ß¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÄÉµá
ARISE analytics¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¡¢¡Ö¹×¸¥¼Â´¶¡×¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¡¹¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ä¥«¥ÐーÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÌÜÉ¸¡¦·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥¼Â´¶¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤È¹×¸¥¤ÏÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ARISE analytics¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤¬¤³¤ì¤é3¤Ä¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖARISE university¡×
ARISE analytics¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤·¥¹¥¥ë¤ò¸þ¾å¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢OJT(*1)¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ°é¤Î¤·¤¯¤ß¡¦À©ÅÙ¤ò"ARISE university"¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¸¶Â§¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Î»þ´Ö¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤äµ»½Ñ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤¬Ëè½µ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡¡OJT¤È¤Ï¡§On the Job Training¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤¬¡¢¿·¿Í¤äÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¶µ°éÊýË¡
3. ½Ä¡¦²£¡¦¼Ð¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½
ARISE analytics¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢À®¤·¿ë¤²¤ë»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ÈÃç´Ö¤È¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤È¼Ò°÷¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡Ö¼ÒÄ¹ÁêÃÌ¼¼¡×¤ÎÄê´ü¼Â»Ü¡¢ÉôÌç¤ò¸Ù¤¤¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ò¿Þ¤ëÁ´¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥é¥Õ¥§¥¹¡ÊARISE Festival¤ÎÎ¬¡Ë¡×¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤ä¾å»Ê¡¦Éô²¼¤¬¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¾ìºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¼ÒÆâº©¿ÆÈñÊä½õÀ©ÅÙ¡×¤Î±¿ÍÑ¡¢¼Ò°÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ä¶ÈÌ³¾å¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÇÚ¼Ò°÷¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡ÖÊ¹¤«¤»¤Æ¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¥é¥Õ¥§¥¹¡×
4. ¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê
ARISE analytics¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÏÆ¯¤¤¬¤¤¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ä»þÂå¤ÎÄ¬Î®¡¢¼Ò°÷¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤äËè·î¤Î¥Ñ¥ë¥¹¥µー¥Ù¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë°é»ù»þÃ»À©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï³ÈÂç(18ºÐ¤Þ¤Ç)¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥ÊーµÙ²ËÀ©ÅÙ¡×¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¡×¤ä¡Ö±óÊýµï½»À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ®Ä¹¡¦·ò¹¯»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤âÆ³Æþ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Great Place To Work(R) Institute¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Great Place To Work(R) Institute ¤Ï¡¢Ìó170¥ö¹ñ¤ÇÇ¯´Ö21,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤òÄ´ºº¤·¡¢°ìÄê¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿´ë¶È¤ò¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×Ç§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄ´ººµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£30Ç¯´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÊýË¡ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦Ç§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°À©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äIR¡¦¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¤ÎÌÜÅª¤Ç¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯É½¤Ï2007Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢º£²ó(2026Ç¯)¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒARISE analytics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ARISE analytics¤Ï¡¢KDDI¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ2017Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£KDDI¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Çー¥¿¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀèÃ¼»öÎã¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó²þ³×¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¦³èÍÑ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
