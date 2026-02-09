¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç£²·î£±£±Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¡Ö²«¶â¤ÎÌ£(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Â¼ ¹ä»Î¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡§¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤¬¡Ö·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ ÆùÌîºÚßÖ¤áÐ§¡×¤È¡ÖÆ± ¾Æ¤¦¤É¤ó¡×¤ËÅö¼Ò¾¦ÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ¡¡ÆùÌîºÚßÖ¤áÐ§
¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ¡¡¾Æ¤¦¤É¤ó
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬·²ÇÏ¸©¤ÈÆÊÌÚ¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¥áー¥«ー¤ÎÆÃ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£Î¾¸©¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÌó956Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¤ËÀ¸»º¹©¾ì¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¹©¾ì¤Î¼çÎÏÀ¸»ºÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö²«¶â¤ÎÌ£ Ãæ¿É¡×¤¬¡¢º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤Ë°ìÉô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï¿©¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÊÌÚ¸©¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¤È¤Á¤®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ´ë²è¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎ¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö²«¶â¤ÎÌ£ Ãæ¿É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ ÆùÌîºÚßÖ¤áÐ§¡×¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤àÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ± ¾Æ¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©»º¤Î¾®Çþ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢ÆÚÆù¡¢Ä¹¥Í¥®¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²«¶â¤ÎÌ£ Ãæ¿É
¢£ ÈÎÇä³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾£±.¡§¡Ö¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ ÆùÌîºÚßÖ¤áÐ§¡×¡¿ ÈÎÇä²Á³Ê¡§598±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¢645.84±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾£².¡§¡Ö¥¨¥Ð¥é¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»ÈÍÑ ¾Æ¤¦¤É¤ó¡×¡¿ ÈÎÇä²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¢594±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§·²ÇÏ¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÌó956Å¹ÊÞ
¢£ ¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¤È¤Á¤®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÊÌÚ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯´Ñ¸÷Éô¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Î¤â¤È¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë»º¶È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡£¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ï¤¸¤á¡¢¸©Æâ¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¡¢È¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¤È¤Á¤®¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×HP¡§https://foodvalley-tochigi.jp/index.php