¥¢ー¥µー¡¦¥Ç¥£¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢µþÅÔÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¸¦µæÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ

¥¢ー¥µー¡¦¥Ç¥£¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡§ÁÄÉã¹¾ ¸¬²ð¡¢°Ê²¼¡ÖADL¡×¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¸¦µæÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖCytotherapy¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÇ¯Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ADL¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢²áµî35Ç¯´Ö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´ØÏ¢ÏÀÊ¸¤ò´ð¤Ë¡¢¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤ä¡¢¹ñÊÌ¤Î¹×¸¥¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¤·ì´´ºÙË¦°Ü¿¢¤äex vivo°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¼£ÎÅ¤äin vivo°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ï¡¢Î×¾²¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼Á¡¦ÎÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂ¿¤ÎÏÀÊ¸¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏºÙË¦¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÏÀÊ¸¿ô¤Ç°ìÄê¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÏÀÊ¸¿ô¤ËÈæ¤·¤Æ¼ÁÅª±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¹â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÏ¢·È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë²¤½£°èÆâ¤ÎÏ¢·È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ñºÝ¶¦Ãø¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø½½Ê¬¤Ë»²²è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¥â¥À¥ê¥Æ¥£ÊÌ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ä¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ»ñ¸»ÇÛÊ¬¤ä¹ñºÝÏ¢·È¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡ËºÆÀ¸¡¦ºÙË¦°åÎÅ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¼Â¸½²ÃÂ®²½¥×¥í¥°¥é¥à¡¡ºÆÀ¸¡¦ºÙË¦°åÎÅ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¸¦µæ¼ÂÍÑ²½»Ù±ç²ÝÂê¡¡µ¬À©¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ»Ù±ç²ÝÂê¡Ê¸¦µæ³«È¯²ÝÂêÌ¾¡§ºÙË¦¼£ÎÅµÚ¤Ó°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤ÊºÆÀ¸°åÎÅ¸¦µæ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ²ÃÂ®²½¤Ë»ñ¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÃø¼Ô¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Advancement in Cell and Gene Therapy Research: a 35-Year Bibliometric Perspective
Ãø¼Ô¡§Yuki Kitahara¡ÊËÌ¸¶ Íµ¸Ê¡§ADL¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë, Hiroaki Koda¡Ê¿ÀÅÄ ¹ÀÁï¡§ADL¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë, Junya Kataoka, Kumiko Tatsumi, Ryo Nishino, Tohru Yoshioka-Kobayashi, Sumimasa Nagai
·ÇºÜ»ï¡§Cytotherapy DOI¡§10.1016/j.jcyt.2026.102056
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(26)00012-5/fulltext¡¡
¡ÚÉ®Æ¬Ãø¼Ô¾Ò²ð¡Û
ËÌ¸¶ Íµ¸Ê¡Ê¥¢ー¥µー¡¦¥Ç¥£¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡õ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Ê©¥Ñ¥¹¥Äー¥ë¸¦µæ½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥µー¡¦¥Ç¥£¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë»²²è¡£¡ÊPhD, Universite Paris Cite¡Ë
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£
