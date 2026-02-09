¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ù¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¡É¤Þ¤Á¤ÎÉÔÊØ¡É¤ò¿·¥µー¥Ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü
15ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿ÂåÉ½ ²ÈËÜ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¡Éº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¹ÖÏÃ¤È¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤äÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Î°ÜÆ°¤Î¡¢¤Ä¤®¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¸ø¶¦Åª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶¦°é¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬³Ø¹»¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ø¶È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡ÖSPOT TEACHER¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¤Ç¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾Íè¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ò¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢SPOT TEACHER¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Î°ÜÆ°²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ
¼ø¶È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢²ÈËÜ¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¡¢15ºÐ¤Ç¤Îµ¯¶È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¼«¤é°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ä¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»Å»ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤¬Ã¯¤«¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÃí¤°Ç®ÎÌ¤¬¹©É×¤òÀ¸¤ß¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÅÁ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò·è!¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î°ãÏÂ´¶¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï±ó¤¤À¤³¦¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò´î¤Ó¤ä³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢º£¸å¤â¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡¢°ÜÆ°¡¦¸òÄÌ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë´õË¾¤ÈÄ©Àï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅöÆü¤Î¼ø¶È¥ì¥Ýー¥È
https://note.com/yukari_neko2/n/nc986ebbf9fec
¢£ ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Î´¶ÁÛ
¡ÚÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ïµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ùÆ¸¶¦¡¹ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈËÜ¼ÒÄ¹¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤È¤Æ¤â¿´¼æ¤«¤ì¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç6Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ®ÎÌ¤¬Ãí¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¥ïー¥¯¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤´¤í¤«¤é¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¸ÅÌ¤µ¤Þ¡Û
¡Ö15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç²ñ¼Ò¤òºî¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤Î¤³¤È¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËÄü¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¸òÄÌ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÊØ¤µ¤ä²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨ÀÎ¤«¤éÌ´¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤òÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢Æ»¤Ï³«¤±¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ºÇÔ¤òÉÝ¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¿Ê¬¤À¤±´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÈËÜ ¸ÂÀÏº¡Û
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤ÏÌµ¸Â¡×--¡£»ä¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢É¬»à¤Ë²ò·èºö¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯À¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êü¤Ä¡ÖË¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤ä¡¢¤¯¤â¤ê¤Î¤Ê¤¤¡Ö½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÇ®ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢Ãç´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¡¢¼«Í³¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ ¼Â»Ü¼Ô
¶¦°é¥Ñ¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾²¼ ¤æ¤«Íý
ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-3-41 ¥×¥ê¥ªÂçÌ¾¥Ó¥ë2F
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÈËÜ ¸ÂÀÏº
ËÜÅ¹¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÄ¹ÉÍ1-1-1
Charichari¡Ê¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò¤¢¤±¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ï1Ê¬6.5±ß¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ï1Ê¬20.5±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×4,200Ëü²ó°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¡²¬(Ê¡²¬»Ô¡¦Æá²ÑÀî»Ô¡¦»ÖÌÈÄ®¡¦Çô²°Ä®)¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÅìµþÅÔ¡¢·§ËÜ(·§ËÜ»Ô¡¦µÆÍÛÄ®)¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡¢º´²ì¸©º´²ì»Ô¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¦¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î9¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ê¬Ã±°Ì¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê»ÅÍÍ¤«¤é³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
