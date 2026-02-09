Black ChristmasVOL.3¡¡¡È½Ë¤¨¤Ê¤¤Ìë¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦--¡Ö°Ç¤Î¥Ûー¥êー¥Ê¥¤¥È¡×¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡ØBlack Holy Night¡Ù¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒDONGRAMYPROJECT¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¸ÂôÍ¤°ì¤Ë¤è¤ë¿·²»¸»´ë²è¡ØBLACK CHRISTMAS¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¡ÙVOL.3 ¡ØBlack Holy Night¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËAM0:00 ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡§https://lnk.n3rvemusic.com/blackholynight
¢£ ´ë²è¼ñ»Ý
¡ØBLACK CHRISTMAS¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡ÖåºÎï¤Ç¹¬Ê¡¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×Áü¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¡¢¤½¤·¤Æ**¡È¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤Î°Ç¡É¤ò¿¼¤¯ÄÉµá¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥µー¥«¥¹**¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î°ÅÉô¤òÙ±¤ê½Ð¤¹¡È»þÂå¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¡É¤Ç¤¹¡£
3¶ÊÌÜ¡ØBlack Holy Night¡Ù¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈLOVO(¥é¥Ü) ¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÛ¿®¶Ê¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Black Holy Night
¥ê¥êー¥¹Æü¡§ 2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Vo. LoVo
Songwriting BLACK ZAPPA
arranged by BLACK ZAPPA¡õThe Family Stones
Mix&Mastering °æ¾å¹ä(Tsuyoshi Inoue)
¡ã³Ú¶Ê¾Ò²ð¡ä
²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¤¬¤è¤ê¶¯¤¯Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ëÌë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö°Ç¤Î¥Ûー¥êー¥Ê¥¤¥È¡×¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò
¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìë¡¢½Ë¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤¹»þ´Ö¡£
¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÉÆÈ¤Ï¡¢¼å¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ÄË¤ß¤Ï¡¢ÃÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
º£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦½½Ê¬¶¯¤¤¡£¡×
³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢Ã¯¤«¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
**¡Èº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡É**¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤òÌµ°Õ¼±¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶õµ¤¤Ë¡¢
°ãÏÂ´¶¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡ÈÌµÍý¤ËÁ°¤ò¸þ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê´õË¾¤ä·àÅª¤Êµß¤¤¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ËÎÙ¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢´¶¾ð¤Îµï¾ì½ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìë¤â¡¢
¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¥Ûー¥êー¥Ê¥¤¥È¤â¡¢
¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¹ÎÄê¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡õ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
▶ YouTube (@dongramyproject)
https://www.youtube.com/@dongramyproject
▶ X¡ÊµìTwitter¡Ë(@dongramyproject)
https://x.com/dongramyproject
▶ Instagram (@dongramyproject)
https://www.instagram.com/dongramyproject/
▶ TikTok (@dongramyproject)
https://www.tiktok.com/@dongramyproject
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
LOVO¡Ê¥é¥Ü¡Ë
À¸ÂôÍ¤°ì¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Âô Í¤°ì¡Ê¤¤¤¯¤¶¤ï ¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë
1974Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£1983Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTWINZER¡×¤ä¡ÖBLAZE¡×¡¢¡ÖHARD ROCKS¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤¹É½¸½ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2015Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥²¥é¥²¥é¥Ýー¤Î¤¦¤¿¡×¤òKing Cream Soda¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ²Î¤¤¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£Âè65²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¹¤¯¤½¤Î²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦°éÀ®¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Èº²¤Î¥Üー¥«¥ë¡É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú À¸Âô Í¤°ì ¸ø¼°SNS ¡Û
▶¡Ú¸ø¼°¡ÛÀ¸Âô Í¤°ì X (@AIKikuzawa)
https://twitter.com/@AIKikuzawa(https://x.com/AIKikuzawa)
▶¡Ú¸ø¼°¡ÛÀ¸Âô Í¤°ì Instagram (@yuichi.aik.ikuzawa)¡¡
https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa/(https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▶¡Ú¸ø¼°¡ÛÀ¸Âô Í¤°ì TikTok (@yuichi_ikuzawa)
https://www.tiktok.com/@yuichi_ikuzawa
▶¡Ú¸ø¼°¡ÛÀ¸Âô Í¤°ì Youtube(@Yuichi_Ikuzawa)
https://youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa(https://www.youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa)
¢£¥ìー¥Ù¥ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒDONGRAMY PROJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¤Î²»³ÚÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃÏ°è¤Ç¤Î²»³ÚÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼çÍ×ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÎ®ÄÌ¤òÃ´¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²»³ÚÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÎOST¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃÏ°è¤Ç¤Î²»³ÚÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¼çÍ×ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÎ®ÄÌ¤òÃ´Åö¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÀ¤äºîÉÊÀ¤³¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤·¡¢²»³Ú¤ÈÊª¸ì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÄó°Æ¡£º£²ó¤Î¡ÖBLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ìー¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ´ë²è¤«¤éÇÛ¿®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£