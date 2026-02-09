¥¥Ã¥º¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·Ç§Äê¡Ê2¤ÄÀ±¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ
¥¥Ã¥º¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÀÐ ¾°ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Í¥ÎÉ´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·Ç§Äê¡Ê2¤ÄÀ±/2ÃÊ³¬ÌÜ¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î¿¦¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤Ë·¸¤ë´ð½à¡×¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÎÍÑ¡×¡Ö·ÑÂ³½¢¶È¡×¡ÖÏ«Æ¯»þ´ÖÅù¤ÎÆ¯¤Êý¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥¹¡×¤Î¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤·¡¢¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·Ç§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½÷À½¾¶È°÷ÈæÎ¨36.8¡ó¡Ê¢¨¡Ë¤ä¡¢»Ä¶È»þ´Öºï¸ºÅù¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢º£¸å¤âÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ë¤è¤ê°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½÷À½¾¶È°÷ÈæÎ¨¡§2025Ç¯3·îËöÆü»þÅÀ
¢£¥¥Ã¥º¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½ê ºß ÃÏ¡¡: ¢©108-6215¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2¡¾15¡¾3 ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£CÅï
URL¡§ https://www.kids-connect.jp/
Àß Î©¡¡: 2019Ç¯10·î
»ñ ËÜ ¶â¡¡: 1²¯±ß
Âå É½ ¼Ô¡¡: ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÀÐ ¾°ÏÂ