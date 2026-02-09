Ìó4³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡ÖÎÁ¶â¡×¤ò½Å»ë¡ÃÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
ÅÅÎÏ¼«Í³²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î³«ÄÌÁë¸ý¡ÖÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLOHASTYLE¤¬¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLIVIKA(https://livika.jp/)¡×¤Ë¤Æ¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://livika.jp/70253/
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô¡§LIVIKAÊÔ½¸Éô¡Ê¼«¼ÒÄ´ºº¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026/01/16～2026/01/16
²óÅú¼Ô¿ô¡§122¿Í
¢¨¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°úÍÑ¡§LIVIKA(https://livika.jp/)¡×¤ÈµºÜ¤·¡¢³ºÅö¥Úー¥¸¤ÎURL¤ò¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ººÆâÍÆ¡Û
- ¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
- ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
- ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï²¿¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
- ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
- ·ÀÌóÃæ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Û
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°Â¿´´¶¡×¤¬ºÇÂ¿
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç34.4%¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬°Â¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â32.8%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤ä°Â¿´´¶¡¢ÎÁ¶â¤Î°Â¤µ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÇÌó4³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡ÖÎÁ¶â¡×¤ò½Å»ë
ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎÁ¶â¡×(43.4%)¤Ç¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤ä²È·×ÉéÃ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡×(22.1%)¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°Â¿´´¶¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½½Ê¬¤ÊÈæ³Ó¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ÖºÝ¤ÎÈæ³Ó¼Ò¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬29.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¼Ò¤Î¤ß¡×¤È¡Ö2¼Ò¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó5³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½½Ê¬¤ÊÈæ³Ó¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó31¡ó¤Î¿Í¤¬ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö»þ¤Ï¡ÖÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×(31.1%)¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÎÁ¶âÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¡×(28.7%)¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤ÎÉ¾È½¡×¤ä¡ÖSNS¤ä¸ý¥³¥ß¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¸ø¼°¡¦Èæ³Ó·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÌó7³ä¤¬¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú
·ÀÌóÃæ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¡Ö¤ä¤äËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(56.6¡ó)¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(13.9¡ó)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢ËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊËþÂÅÙ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¤Þ¤È¤á¡Û
- ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡¦°Â¿´´¶¡×¤¬ºÇÂ¿
- ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Ç¤ÏÌó43¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÎÁ¶â¤Î°Â¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë
- È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½½Ê¬¤ÊÈæ³Ó¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë
- Ìó31%¤Î¿Í¤¬¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤ò»²¹Í¤ËÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤À¤È²óÅú
- ·ÀÌóÃæ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó7³ä
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó°ì³ç¼êÂ³¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¡×
¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¡Êhttps://livika.jp/denkigas-net/¡Ë¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î³«ÄÌ¼êÂ³¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾õ¶·¤ä¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤òÄó°Æ¤·¡¢¼êÂ³¤¤Þ¤Ç°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Î³«ÄÌÁë¸ý¡ÖÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡×
ÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÆÆâ¡¦¼õÉÕ¤¹¤ëÁë¸ý¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤äWeb¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î³«ÄÌ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤¬¼ê´Ö¡¦Ï¢ÍíÀèÃµ¤·¤¬ÌÌÅÝ¡¦ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤Êý¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¤ÏºÇÃ»Â¨Æü³«ÄÌ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÅÅµ¤¤Î³«ÄÌ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï8¡§00～20¡§45¡ÊÅÚÆü¡¦½ËÆü¤âÂÐ±þ¡¢Web¤Ï24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë¡¢±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ê¤ÉÌë´Ö¤Î¼õÉÕ¤ÏÍâÄ«°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡ÀÞ¤êÊÖ¤·Ï¢Íí¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-911-653
Web¼õÉÕ¡§https://livika.jp/denki/all/
LOHASTYLE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLIVIKA¡×
LIVIKA¡Êhttps://livika.jp/¡Ë¤Ï"Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢²÷Å¬¤Ê¾ðÊó¤ò"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÌò½ê¡¦¸ø¶¦¤Î¼êÂ³¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤ä¡ÖÌÂ¤¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÃÎ¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡£
LIVIKA¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿·À¸³è¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ÏÁ´¤ÆÂ·¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
