¡Ö¾®¾¾°õºþ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×ËÜ¼Ò»æ´ï¹©¾ì¤ØÂÀÍÛ¸÷¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¤Ë¤è¤ëºÆ¥¨¥Í¶¡µë³«»Ï

¾®¾¾°õºþ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò»æ´ï¹©¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥¨¥Ê¥¸ー¡Ê²¬»³»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾²¬ ¿®°ì¡Ë¤Ï¡¢¾®¾¾°õºþ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®¾¾ ½¨ÉÒ¡Ë¤ÈÂÀÍÛ¸÷PPA¡Ê¢¨¡Ë¥µー¥Ó¥¹·ÀÌó¤Ë¤â¤È¤Å¤ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÆ¥¨¥Í¤Î¶¡µë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ·ïÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/50_1_052d6e6c4986305ee7f5a049f251b2b6.jpg?v=202602091051 ]
Ãí£±.¡§¿ù¤ÎÌÚÌó£±£³¡¤£°£°£°ËÜ¤ÎµÛ¼ýÎÌ¤ËÁêÅö¡Ê»²¾È¡§ÎÓÌîÄ£HP¡Ë
Ãí£².¡§ÅÅµ¤»ö¶È¼ÔÊÌÇÓ½Ð·¸¿ô¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¹Æü´Ä¶¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¸øÉ½¡Ë¤ò»ÈÍÑ
£²¡¥¤´·ÀÌóÀè¤Î³µÍ×
¾®¾¾°õºþ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°õºþ»ö¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î°õºþµ»½Ñ¤ÎÄÉµá¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´Ä¶Ê¬Ìî¤Ç¤Ï£Æ£Ó£Ã¿¹ÎÓÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ê£Ó£Ä£Ç£ó¡Ë¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢£Ã£Ï£²ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ç¤ÏËÜ¼Ò»æ´ï¹©¾ì¤Î²°º¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥µ¥¤¥È£Ð£Ð£Á¤Ë¤è¤ëºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ÈÍÑÅÅÎÏ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/50_2_c5af2ac2732b9336d1dfd8c215d1845c.jpg?v=202602091051 ]
£³¡¥¥¹¥ー¥à¿Þ¡ÊÍ¾¾êÅÅÎÏ½Û´Ä¥¹¥ー¥à¡Ë
ËÜ¥¹¥ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡ÖÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤È¤â¤ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ PPA¡§Power Purchase Agreement¡ÊÅÅÎÏÈÎÇä·ÀÌó¡Ë¤ÎÎ¬¡£PPA»ö¶È¼Ô¤¬Ìµ½þ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÃÖ¤È±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¼ûÍ×²È¤¬¹ØÆþ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§£°£¸£¶-£²£²£³-£³£±£±£°
¹Êó¥»¥ó¥¿ー¡¡²¬Åè¡ÊÆâÀþ£²£²£µ£µ¡Ë