¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¡Ê½êÂ°¡§ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤·¡Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¤«¤é¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏÅö¼Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¤Î»ÈÍÑ¡¢¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ð¤ä¥«¥¿¥í¥°¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÇÞÂÎ¡¢SNS¤Ë¤è¤ëÀëÅÁ¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢ÅÏî´Áª¼ê¤«¤éÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¹â¤¤É¾²Á¤È¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖSound Mind, Sound Body¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥Ü¥Ç¥£¡Ë¡×¤ä¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖSound Mind, Sound Body¡×¤Ï¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÏ¶ÈÅ¯³Ø¡Ö·òÁ´¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë·òÁ´¤ÊÀº¿À¤¬¤¢¤ì¤«¤·¡ÊAnima Sana In Corpore Sano¡Ë¡×¤òÍ³Íè¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤â¿ÈÂÎ¤â½¼¼Â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÏî´Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÅÏî´Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÏî´ÍºÂÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥·¥åー¥º¤ÎÀÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥åー¥º¤ò»î¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥åー¥º¤ÏÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ç¡¢Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¡¢²÷Å¬¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ª¤ËÊ¹¤«¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤òÁ°¤Ë¸þ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖSound Mind, Sound Body¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÏÆó¤Ä¤Ç°ì¤Ä¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤«¤éNBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÌ´¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤ÎÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¿Ê¤á¤ë¼¡À¤Âå°éÀ®¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ¤Î¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹áÀî¸©½Ð¿È¡£
¡ÚµåÎò¡Û
2011Ç¯¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡½éÁª½Ð
2019Ç¯¡¡FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2019¡¡½Ð¾ì
2021Ç¯¡¡Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡¡½Ð¾ì
2023Ç¯ ¡¡FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡¡½Ð¾ì
2024Ç¯¡¡¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡¡½Ð¾ì
¡»ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤ÎÃåÍÑ¥·¥åー¥º ¡ÖNOVA SURGE 3¡Ê¥Î¥ô¥¡¥µー¥¸3¡Ë¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¥äー¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¡Ê¹ÃÈï¤È·¤Äì¤Î´Ö¤ÎÃæ´Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥àºà¡ÖFF BLAST PLUS¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥Õ¥Ö¥é¥¹¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥Ð¥¦¥ó¥¹À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£·¤Äì¤Ï¡¢½³¤ê¤À¤·ÉôÊ¬¤òºÇ¤â¸ü¤¯Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥åー¥ºÆâÉô¤Î¤«¤«¤ÈÉô¼þ¤ê¤Ë¤Ïµ¯ÌÓ¿Í¹©ºà¤òÇÛ¤·¡¢¤«¤«¤È¤Î¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¡¢ÁÇÁá¤¯ÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏî´Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥«¥éー¤Ï¡¢2·î26Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢3·î6Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¶½É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/288_1_20911f4097c2e788d4f112589d45033d.jpg?v=202602091051 ]
¡»¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡ßÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è
¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=MDaYBIHNQbs ]
¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ°²è
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=MQak8Ysw2gc ]
¡»¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/basketball/watanabe(https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/basketball/watanabe)