¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹¾äÆÍµÆà¤¬ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¸µSKE48¤Ç¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¹¾äÆÍµÆà¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØSummertime Memories¡Ù¤ò2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSummertime Memories¡ÙÉ½»æ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¤â¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹¾äÆÍµÆà¤¬ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×ºßÀÒ»þ¤Ë¡ÖÅ·»È¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¨¤´¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥åー¥È¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢25ºÐ¤ÎÂç¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÄÉµá¤·¤¿1ºî¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤È³¤ÊÕ¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Îï¤·¤¤»Ñ¤ä¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ê¤É¡¢º£¤Î¤¨¤´¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡ØSummertime Memories¡Ù¤è¤ê
¢£¹¾äÆÍµÆà¥³¥á¥ó¥È
¿·¤·¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØSummertime Memories¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤äÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤¸ø³«¤Î¥«¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡ä
2000Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¡£·ì±Õ·¿¡áO·¿¡£2011Ç¯¤ËSKE48¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2023Ç¯12·îËö¡¢SKE48¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ª¡ØTAKE ON ENERGY MUSIC¡Ù¡ÊFM AICHI¡¦Ëè½µ¶âÍË5¡§30～¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Pop¡Çn¡ÇRoll¤Ë¤Æ¡Ø¹¾äÆÍµÆà¤Î¥Ç¥£ー¥×²Ä°¦¤¤ÏÀ¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾äÆÍµÆà5£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ø£Ä¡ç£ì£ì¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°HP¡§https://egoyuna.com/
¸ø¼°X¡¡@egoyuna_329
¸ø¼°Instagram¡¡@egochan_329
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¹¾äÆÍµÆà¼Ì¿¿½¸¡ØSummertime Memories¡Ù
»£±Æ¡§À¾Ûê¾´¿Î
Äê²Á¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Û
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡ª
https://x.com/digi_wani
¢¨ÅÅ»ÒÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·kobo¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£