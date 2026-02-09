¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡È´é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¡É¤òÂª¤¨¤¿°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û
ÈþÍÆ°åÎÅ¡¦»õ²Ê°åÎÅ¤Î°å»Õ¼èºà¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¢¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î°å»Õ¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÇÎÅÊý¿Ë¤ä¼£ÎÅÀß·×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®´é¡áÃ±¤Ë´é¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë»Ü½Ñ¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤«¤é¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¼«Á³¤µ¡¦Ä¹´üÅª¤Ê°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¸½Âå¤Î¾®´é¼£ÎÅ¤Î¶¦ÄÌ·¹¸þ¤ò¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¥Æー¥Þ¡§¾®´é¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÇÎÅÊý¿Ë¡¦¼£ÎÅÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§°å»Õ¤Ø¤ÎÆÈ¼«¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸¡¦Ê¬ÀÏ
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¾®´é¼£ÎÅ¤ò°·¤¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¼èºàµ»ö
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯～2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼èºàµ»ö
¾®´é¼£ÎÅ¤È¤Ï¡©¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤«¤é¸«¤ë¼ÂÂÖ
¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡¢¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢»éËÃÍÏ²òÃí¼Í¡¢»å¥ê¥Õ¥È¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¡¢¹ü³ÊÄ´À°¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤ä¸¶°ø¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡Ö¤¿¤À¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢´éÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¡¦É½¾ð¤Î¼«Á³¤µ¡¦Ä¹´üÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯²ò½ü¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¡¢ÀµÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²£´é¡¦Æ°¤¡¦¾Ð´é¤Î°õ¾Ý¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®´¶¡×¡ÖÉÔ¼«Á³¤µ¡×¡Ö»ýÂ³À¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢°Â°×¤Ê»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸«¶Ë¤á¤ÈÀß·×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï°å»Õ¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¾®´é¼£ÎÅ¤Î¼ÂÂÖ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì£±. ¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤Î¼«Á³¤µ¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤¬Ã±¤ËÎØ³Ô¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¹¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¡¦²ñÏÃ¡¦ÒòÓð¤Ê¤É¡È´é¤ÎÆ°¤¡É¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Ï¡¢ÀÅ»ß»þ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ä¶ÚÆù¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ä»éËÃÍÏ²òÃí¼Í¤Ç¤Ï¡¢ºï¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ëÏ·¤±¸«¤¨¤äÉ½¾ð¹ÅÄ¾¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÆ°¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤Î¤¿¤á¤Î»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÉ½¾ð¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://kia-beauty.jp/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/86756/articles/834)¡¢¥ê¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åì¶äºÂ(https://lino.clinic/?post_type=blog&p=1437&preview=true)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/2249/articles/389)
Ä´ºº·ë²Ì£². ¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î»Ü½Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸¶°øÊÌ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼£ÎÅ¡×¤Ø
Ä´ºº¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤¬Ã±°ì»Ü½Ñ¤Ç¤Ï´°·ë¤»¤º¡¢¸¶°ø¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¼£ÎÅ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Ï¡¢´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Òû¶Ú¤ÎÈ¯Ã£¡¢»éËÃ¤ÎÊÐ¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¡¢¹ü³Ê¡¢²ÃÎðÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¸ÄÊÌ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦»éËÃÍÏ²ò¡¦»å¥ê¥Õ¥È¡¦ÃíÆþ¼£ÎÅ¤òÁªÂò¡¦Ê»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶°ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¼£ÎÅ¥ì¥·¥Ô¡É¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ê¡²¬Å·¿ÀÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://fukuokatenjinbeauty.com/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/86829/articles/867)¡¢¤¤¤È¤¦¤é¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»Í¾ò±¨´Ý(https://ran-clinic.kyoto/8832/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/1901/articles/755)
Ä´ºº·ë²Ì£³. ¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Ò²ñÉüµ¢¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤¬Ã±¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»¤µ¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤äÀÜµÒ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÅÙ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤ò½Ð¤¹¤«¡¢¾®Ê¬¤±¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ð¤ì¤Ë¤¯¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤«¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬Áí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»¤µ¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÌµÍý¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë°åÎÅ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥ì¥Ç¥£¥¢¥¹ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯·ÃÈæ¼÷(https://radias-cl.com/column/zeoskin-pregnant)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/620/articles/877)¡¢¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¸¶½É±¡(https://www.s-b-c.net/clinic/branch/harajuku/special/kireireport_shigeyuki_honma/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/5447/articles/435)
Ä´ºº·ë²Ì£´. ¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡Ö¤Ä¤¯¤ë¾®´é¡×¤«¤éÀ¸³è½¬´·¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¾®´é¤Ø
Ä´ºº¤«¤é¤Ï¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤¬»Ü½Ñ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÏÃíÆþ¤ä¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¦»ÑÀª¡¦¿çÌ²¡¦±öÊ¬ÀÝ¼è¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÍ×°ø¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á°å»Õ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸³èÇØ·Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼£ÎÅÊý¿Ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤Ø¤Î¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÊ¤Î²þÁ±¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½õ¸À¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ½èÃÖ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤¬¾®´é¼£ÎÅ¤ò¡Ö°ìÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë»Ü½Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÎðÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈùÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÎØ³Ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¡È¤Ä¤¯¤ë¾®´é¡É¤«¤é¡¢À¸³è½¬´·¤È°åÎÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È°é¤Æ¤ë¾®´é¡É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¼¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://zx-clinic.jp/news/zx-clinic%e3%81%8c%e3%82%ad%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/86153/articles/853)¡¢È¬»öÀÐºä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ±¡(https://tokyo.yagoishi.com/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/86192/articles/737)
Áí³ç¡§¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡È´é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¡É¤òÂª¤¨¤¿°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢¾®´é¼£ÎÅ¤ÏÃ±¤ËÎØ³Ô¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë½èÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤ÎÆ°¤¡¦³ú¤ßÊÊ¡¦»ÑÀª¡¦¤à¤¯¤ß¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¡É¤òÁí¹çÅª¤ËÂª¤¨¤¿°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÃíÆþ¤ä¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Î¥¯¥»¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àß·×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®´é¼£ÎÅ¤Ï¡Ö»Ü½Ñ¤Î¼ïÎà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤É¤Î»Ü½Ñ¤òÁª¤Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦É½ÁØÅª¤ÊÈæ³Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÇÃÇ¼´¤Ç¾®´é¤òÂª¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°å»Õ¼èºàµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾®´é¼£ÎÅ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¡Ö¼õ¤±¤ëÁ°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë°åÎÅ¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÉÔ°Â¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦»Ü½Ñ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÎÌ¤â¼ïÎà¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤äÊÐ¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¯¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï¡¢°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¢¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò äØËÜ ¿ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ°åÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«Í³¿ÇÎÅ¡¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡¦À©ºî»ö¶È
HP¡§https://xian.inc/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://kireireport.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§support@xian.inc