enoak ¡ß ZENB¡Ã¿·¾¦ÉÊ¡ÖZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¤òÌ£¤ï¤¦¡È½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡É¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼ÒZENB JAPAN¡Ê¥¼¥ó¥Ö ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢°Ê²¼ ZENB¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÌÀÄ»³¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Õ¥§¡Öenoak¡Ê¥¨¥Îー¥¯¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥«¥é¥ÀÁÛ¤¤¤Î¤Þ¤ë¤´¤ÈÆ¦Ê´¥Ñ¥ó¡ÖZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Öenoak¡ßZENB ¡Ø½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡Ù¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡È½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
enoak¤Ï¡¢¡Ö¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò»ü¤·¤à¡ÈÍÜÀ¸¡É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢½Ð½Á¤Ç¤Î¤Ð¤·¤¿ÏÂÀ½¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡Ö¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¤¡¢¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤äÆ¦¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¦ZENB¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¤È¡¢enoak¤ÎÍÜÀ¸¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öenoak¡ßZENB ¡Ø½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡Ù¡×¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ
¥×¥ìー¥È¤Î¼çÌò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î ¡ÖZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¡£¾®ÇþÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦Ê´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥«¥é¥ÀÁÛ¤¤¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¡¦¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¿©»ö¤Ë¤â¹ç¤¦¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ë¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤Ê¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢½ÕµÆ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿©´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
enoak¡ßZENB ¡Ö½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡×
¡¦ZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡Ê2¸Ä¡Ë
¡¦¥Þ¥á¥í¥Ë¤Î¥¨¥Ã¥°¥µ¥é¥À
¡¦¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó
¡¦¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¤¹¤ê¤Ê¤¬¤·
¡¦¥Ù¥Óー¥êー¥Õ
¡¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
¡¦½ÕµÆ¤È¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ê¥à¥ë
¡Ê²Á³Ê¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÅ¹Æ¬¤ÇZENB¾¦ÉÊ¤â¹ØÆþ²ÄÇ½
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆZENB¾¦ÉÊ¤ÎÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤âÅ¸³«¡£²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦100¡ó¤Ç¤Ç¤¤¿¡ÖZENB¥Ìー¥É¥ë¡×¤È¡Ö½ÕÂÔ¤Á¥×¥ìー¥È¡×Æâ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¦100¡ó¥Ñ¥¹¥¿¡ÖZENB¥Þ¥á¥í¥Ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£enoakÎÁÍýÄ¹¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥Ô¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
ZENB¥Ìー¥É¥ë¡Ê´ÝÌÍ¡Ë
ZENB¥Þ¥á¥í¥Ë
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³µÍ×
Äó¶¡Å¹ÊÞ
enoak¡Ê¥¨¥Îー¥¯¡Ë
Å¹ÊÞ½»½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-13-12 Les Sta ËÌÀÄ»³ 1F
Äó¶¡´ü´Ö
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê
2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö
11:00～18:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://enoak.jp
ZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¤È¤Ï
²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¾®Çþ¤Ç¤âÊÆÊ´¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÂè3¤Î¥Ñ¥ó¡É¡£¾®Çþ¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¤ä¥Ð¥¿ー¡¢µíÆý¤ËÍê¤é¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤äÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥í¥êー¤Ï1ÂÞ190kcal°Ê²¼¤ÇÅü¼Á¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÅ´Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÆþ¤ê¢¨5¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤äÄ²³èÃæ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤â¤Á¥íー¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤¯¤ë¤ß¡õ¥ìー¥º¥ó¡×¡Ö¥«¥«¥ª¡×¡Ö3¼ï¤Î»¨¹ò¡×¡Ö¹ÈÃã¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¤¤Ê¤³¤¢¤ó¡×¡Ö¶â»þÆ¦¡×¡Ö¹õ¤´¤Þ¤¢¤ó¡×¤Î8¼ï¤òÈÎÇä¡£
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¥Úー¥¸¡§https://zenb.jp/pages/bread
ZENB¤È¤Ï
ÌîºÚ¤äÆ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿¢Êª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Þ¤ë¤´¤È¡È¤¼¤ó¤Ö¡É»È¤Ã¤¿¿©¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥«¥é¥À¤Ë¤¤¤¤¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¿©À¸³è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÅº²ÃÊª¤â»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çþ¤äÊÆ¤è¤ê¤â¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖZENB¥Ìー¥É¥ë¡×¡ÖZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡ÖZENB¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Ä¤äÈé¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖZENB¥«¥ìー¡×¡ÖZENB¥¹ー¥×¡×¡ÖZENB¥Ð¥È¥ó¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://zenb.jp
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/zenb_japan/
¡¦X¡§https://x.com/Zenb_jp
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new