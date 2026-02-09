¡ÚÅØÎÏÌÂ»ÒÄ´ºº¡Û¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÅØÎÏ¤ÎÀµ²ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿!?Ìó6³ä¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÅØÎÏÌÂ»Ò¡É¤Ë
Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×(https://www.yarukiswitch.jp/)¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ Ä¾»Ê¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥¹¥¯ー¥ëIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)¡×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¡ÊÅØÎÏ¤ÎÀµ²ò¡Ë¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10～50Âå¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅØÎÏÌÂ»ÒÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯ー¥ëIE¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÅØÎÏ¤Ë¤â¡¢Àµ²ò¤ò¡£¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÕÍß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤´Ä¶¤ä»ØÆ³¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯ー¥ëIE¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ØÆ³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¿ÇÃÇ¡ÊETS¡Ë¤ÇÀ³Ê¤ä³Ø½¬½¬´·¡¢»×¹Í¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ÄÀ¤È¤¤¤¦¡ÖÅÚÂæ¡×¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÎÏ¿ÇÃÇ¡ÊPCS¡Ë¤Î·ë²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø¤ÓÊý¡¦ÌÜÉ¸¤Ø¤Î¥ëー¥È¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥¯ー¥ëIE¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ÎÀµ²ò¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡¡ ¡§ÅØÎÏÌÂ»ÒÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§Á´¹ñ10Âå～50ÂåÃË½÷
Ä´ºº¿Í¿ô ¡§600Ì¾
Ä´ººÊýË¡ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê
- ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¡¢ÆÃ¤Ë10Âå¤Ç¸²Ãø¤ËÁ´ÂÎ¤Î54.9¡ó¤¬¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£10Âå¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬65.7¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡ÈÅØÎÏÌÂ»Ò¡É·¹¸þ¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
- Ìó6³ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤Ë¤âÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï49.6¡ó¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.3¡ó¡£60.4¡ó¤Ï¡ÖÌÏº÷Ãæ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
- ÅØÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤Ï¡È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡É¤¬±Æ¶Á¡¡¹â¤¤¿Í¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î20.8¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Äã¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï3.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ìó6ÇÜ¤Îº¹¤¬¡£
- ¡Ö±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¡×¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï54.4¡ó¡¡1Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤¿¿Í¤âÌó3³ä¤Ë±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¤ò1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬29.1¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤¦¤Á18.2¡ó¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê1～2»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¾¤ËËèÆü2»þ´ÖÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Îß·×730»þ´Ö¡ÊÌó30ÆüÊ¬¡Ë¤â±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤â¡£
- ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÅØÎÏ¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ï¼þ°Ï¤È¤Î´Ø¤ê¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡Ê46.9¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¦¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Î½õ¸À¡×¡Ê17.6¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¸«¤Ä¤±Êý¤Ï°ì¿Í¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Ä´ºº¾ÜºÙ
1. È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
Ìó6³ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÅØÎÏÌÂ»Ò¡É¤Ë¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢¡ÖÄ¾¶á1Ç¯¤Ç¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î54.9¡ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë10Âå¤Ç¤Ï65.7¡ó¤È¡¢Â¾¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Î¿´¾ð¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ê41.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡Ê30.2¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¼«¿®¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¡Ê28.9¡ó¡Ë¡×¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê51.3¡ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤êÊý¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤ä»Å»öÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê49.6¡ó¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¡ÊÅØÎÏ¤Ë¤âÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó6³ä¡Ê60.4¡ó¡Ë¤¬¡ÖÌÏº÷Ãæ¡Ê28.1¡ó¡Ë¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê32.3¡ó¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ò¤Þ¤À¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡ÈÅØÎÏÌÂ»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢10Âå¡Ê59.0¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê58.4¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê65.0¡ó¡Ë¡¢40Âå¡Ê59.1¡ó¡Ë¡¢50Âå¡Ê60.0¡ó¡Ë¤È¡¢Ç¯Âå¤Çº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Á³¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢20.8¡ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Äã¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬Ìó6ÇÜ¤â¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿ÅØÎÏ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊÇ§¼±¤ä¼«¿®¤ÎÍÌµ¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤ä¸úÎ¨À¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò·Ð¸³
Ìó3³ä¤Ï1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¡¢Îß·×730»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤´èÄ¥¤ê¤ä±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î54.4¡ó¤¬¡Ö·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î±ó²ó¤ê¤Ë¤«¤±¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯°Ê¾å¡×¤¬29.1¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë1Æü¤¢¤¿¤êÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1～2»þ´Ö¡Ê18.2¡ó¡Ë¡×¡Ö30Ê¬～1»þ´Ö¡Ê10.1¡ó¡Ë¡×¡Ö2～3»þ´Ö¡Ê8.6¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¡£²¾¤Ë¡¢ËèÆü2»þ´Ö¡ß1Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢Îß·×730»þ´Ö¡ÊÌó30ÆüÊ¬¡Ë¤Ï¡¢±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ó²ó¤ê¤ÊÅØÎÏ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢67.3¡ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢50Âå½÷À¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬78.4¡ó¤ÈÆÃ¤Ë¹â¤¯¡¢ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸å²ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÈÅØÎÏ¤ÎÀµ²ò¡É¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ï¡Ö»î¹Ôºø¸í¡×¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×
°ìÊý¤ÇÌó7³ä¤Ï¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ª¤ª¤è¤½¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡Ê46.9¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀèÀ¸¡¦¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ê25.6¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤«¤é¤Î½õ¸À¡Ê17.6%¡Ë¡×¤¬Â³¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»öÅù¤Î´èÄ¥¤êÊý¤ò¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï33.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ìó7³ä¡Ê66.8¡ó¡Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«¸Ê²ò·è¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤«¤é¡Ê32.7¡ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ê29.8¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤òÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê24.8¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍ§¿Í¡Ê40.0¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿Æ¡¦¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ê32.9¡ó¡Ë¡×¤È¿È¶á¤Ê¿Í¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£10Âå¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ§¿Í¡Ê39.0¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿Æ¡¦¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ê37.5¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡Ê37.5¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö½Î¤ÎÀèÀ¸¡Ê25.1¡ó¡Ë¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¡¢Í§¿Í¡¦²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¡¦½Î¤ÎÀèÀ¸¤â¿È¶á¤ÊÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¤Î²òÀâ¡ä
¤ä¤ëµ¤¤Î²Ê³Ø¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¡ÄíÌî ¾¢
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¡¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2019Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼ÒÆâ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î²Ê³Ø¸¦µæ½ê ½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î»ØÆ³¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ä¤ëµ¤¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ÎÂÎ·Ï²½¡¦¿»Æ©Åù¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤òÃ´¤¦¡£
³Ø½¬¤Î¿Ê¤áÊý¤ä¹©É×¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¡×¤Î¤³¤È¤òÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö³Ø½¬ÊýÎ¬¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ø½¬¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â³Ø¤ÖÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±Ñ¸ì¤ä¿ô³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¶µ²Ê¤ÎÆâÍÆ¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¡×¤ò¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÂ¾¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¡¦¹½Â¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨1 ¤ä¤ëµ¤¤Î²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡§
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Î²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢10¤Ä¤Î´ûÂ¸¶µ°é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«Ê¬ÎÏ¡¦¶¦ÁÏÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤òµ±¤«¤»¤Æ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Ø¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯ー¥ëIE¤¬ÆÈ¼«¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅØÎÏ¤Ë¤â¡¢Àµ²ò¤ò¡£¡×¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È
¡ã¸ÄÀ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊETS¡Ë¡ä
¥¹¥¯ー¥ëIE¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¸ÄÀ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊETS¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½200Ìä¤ÎÀßÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬½¬´·¤äÀ¸³è½¬´·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯¤ß¤äÇ½ÎÏ¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¡¢ÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ØÎÏ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊPCS¡Ë¡ä
³ØÎÏ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊPCS¡Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¸ÄÊÌ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£³Ø½¬ÆâÍÆ¤Î³Æ¹àÌÜ¤ÎÍý²òÅÙ¤ò¡ü¢¤¡ß¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¸µ¤Î´ØÏ¢À¤¬Ê¬¤«¤ë·ÏÅý¿Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÉü½¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯ー¥ëIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)
Á´¹ñ¤Ç1,200°Ê¾å¢¨¤Î¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¯ー¥ëIE¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡£ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊETS¡Ë¤È³ØÎÏ¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡ÊPCS¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä³Ø½¬½¬´·¡¦À¸³è½¬´·ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¹Ö»Õ¡¦¶µºà¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¶ì¼ê¹îÉþ¤ä»ÖË¾¹»¹ç³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÄê´üÏ¢Íí¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³Êó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¾õ¶·¡¢ÌÜÉ¸¤Ø¤Î¿ÊÄ½¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·îËö»þÅÀ
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.schoolie-net.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×(https://www.yarukiswitch.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥¹¥¯ー¥ëIE(R)¡×¤äÃÎÇ½°éÀ®¡ÊÃÎ°é¡Ë¤È¼õ¸³ÂÐºö¤ÎÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥¤¥º(R)¡×¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±±Ñ¸ì¡¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖWinBe(R)¡Ê¥¦¥£¥ó¥Óー¡Ë¡×¡¢±Ñ¸ì¤ÇÍÂ¤«¤ë³ØÆ¸ÊÝ°é¡ÖKids Duo(R)¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¡¢ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¡ÖÇ¦¼Ô¥Ê¥¤¥ó(R)¡×¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÍÄ»ù±à¡ÖKids Duo International(R)¡Ê¥¥Ã¥º¥Ç¥å¥ª¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¿Î¬¾Î¡§KDI¡Ë¡×¡Öi Kids Star(R)¡Ê¥¢¥¤¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー¡Ë¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é HALLO(R)¡×¤Î8¤Ä¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹ñÆâ³°¤Ç¤ª¤è¤½2,400°Ê¾å¢¨¤Î¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¡¢13Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¢¨¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï±Ñ¸¡¶¨²ñ¤è¤ê±Ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö±Ñ¸¡(R)¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯6·î¤ËTBS¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï°¦É²¸©¤òÃæ¿´¤Ë½¸ÃÄ³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë»û¾®²°¥°¥ëー¥×¤òÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤ÎÃÏ°èº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°éºÆÊÔ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä"ÊõÀÐ"¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.yarukiswitch.jp/
¢¨2025Ç¯2·îËö»þÅÀ
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÊç½¸¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.yarukiswitch.jp/fc/