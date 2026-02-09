OKI¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¸ÜµÒ¸þ¤±¡Ö»ÄÉôºà¥ê¥¹¥¯¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡×Äó¶¡³«»Ï
OKI¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö»ý¤¿¤Ê¤¤·Ð±Ä¡×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö»ÄÉôºà¥ê¥¹¥¯¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯2·î10Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Éôºà¼êÇÛÁ°¤ËÆÈ¼«¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¶¦Í¡¦¶¨µÄ¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦Ç¼ÆÀÀ¤Î¹â¤¤¤´¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¼êÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£°Æ·ï¤´¤È¤Î»ÄÉôºà¥ê¥¹¥¯³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¡Ö¹ØÆþÊýË¡¤ÎÄó°Æ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃª²·»ñ»º¤ÎºÇ¾®²½¤È·Ð±Ä¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÄÉôºà¥ê¥¹¥¯¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î³µÍ×
¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢¿ôËü¼ïÎà¤ÎÉôºà¤ò»È¤Ã¤¿¿ôÀé¼ïÎà¤Îµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Ë¿ôÉ´·ï¤Î¥ªー¥Àー¡ÊÈ¯Ãí¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Àー¤´¤È¤ËÉ¬Í×Éôºà¤ÎÈ¯Ãí¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¤Î¡ÖÂ¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌ²½¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÃ»½Ì¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Éôºà¤ò¤è¤ê¡Ö°Â¤¯¡×¡ÖÉ¬Í×¿ô¤Ç¡×¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¡×¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢Éôºà¥áー¥«ー¤Ï¡ÖMOQ¡ÊºÇ¾®È¯Ãí¿ôÎÌ¡ËÁý²Ã¡×¡Ö²Á³ÊÊÑÆ°¡ÊÃÍ¾å¤²¡Ë¡×¡ÖEOL¡ÊÀ¸»º½ªÎ»¡Ë¥µ¥¤¥¯¥ëÃ»½Ì¡×¤ÈµÕ¹Ô¤·¤¿·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Ãí¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¹ØÆþÃ±²Á¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Ë»È¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÄÉôºà¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÃª²·ºß¸Ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º½ªÎ»¸å¤ÎÊÝ¼é¥Ñー¥Ä³ÎÊÝ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿»ÄÉôºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÍ¾¾êºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÈ¯Ãí¸å¤ÎÉôºà¼êÇÛÁ°¤Ë¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖÍ¾¾êºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÍ½Â¬¤·¤¿Éôºà¤´¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¶¦Í¤·¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦Ç¼ÆÀÀ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¼êÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥ÈÃ±²Á¤äMOQ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ØÆþ¼êË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Î®ÄÌÉôÉÊ¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹ØÆþÄó°Æ¤äEOLÉôºà¤ÎÂåÂØÉÊ¹ØÆþ¡¢¡ÖÃ±²Á¤Ï³ä¹â¤À¤¬ºÇ½ªÉôºà»Ä³Û¤òºï¸º¤¹¤ë¹ØÆþË¡¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¥ªー¥Àー¤´¤È¤Î»ÄÉôºà³Û¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿¹ØÆþÊýË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃª²·ºÇ¾®²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¤Ë¤è¤ê²¼ÀÁ´ÉÍý¹©¿ô¤Îºï¸º¤¬¿Þ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢Ãª²·ºÇ¾®²½¤¬¤Ç¤·Ð±Ä¸úÎ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£OKI¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¼Ò¹©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀÀ¤ÈÂ¨»þÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö»ÄÉôºà¥ê¥¹¥¯¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡×¾Ò²ð¥µ¥¤¥È(https://www.oki.com/jp/Advanced-ems/advantage/#virtual_factory)
¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈEMS¡×¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È(https://www.oki.com/jp/Advanced-ems/services/whole/)
- ²ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÄÌ¾Î¤òOKI¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜÊ¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
