¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¡¢¼Â¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¡×¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¡ª¡©¥¤¥áー¥¸1°Ì¤Î¡È²Ä°¦¤¤·Ï¡É¤òÍÞ¤¨¤¿°Õ³°¤ÊËÜ²»

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÂ£¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×¤ä¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¡×¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤ä¥¥ã¥Ð¥É¥ì¥¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¿ô¤¬¶È³¦¿ï°ì¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡ÖvanityME.(¥Ð¥Ë¥Æ¥£ー¥ßー)¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü ～ 2·î3Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¤Î½÷À
Í¸ú²óÅú¡§200¥µ¥ó¥×¥ë
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§
¼ÁÌä1¡§¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¼ÁÌä2¡§¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä3¡§¤É¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¡¦°áÁõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÁª¤Ó¤¿¤¤¡©¡Ë¢¨Ê£¿ô¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¤³¤È¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼ÁÌä4¡§¤½¤Î°áÁõ¤òÁª¤ó¤À¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÁÌä5¡§¥³¥¹¥×¥ì¡¦ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÁÌä6¡§¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ëºÝ¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÁÌä7¡§¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·É½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£43.0¡ó¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¦À©ÉþÉ÷¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú
¤Þ¤º¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¦À©ÉþÉ÷¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç43.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥á¥¤¥ÉÉþ¡×¤¬17.0¡ó¡¢¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë¡×¤¬15.5¡ó¡¢¡Ö¥Í¥³¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë·Ï¡×¤¬14.0¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦´Å¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¡×¤Î°áÁõ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£12.0¡ó¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡Öº£¸å¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡¦Ãå¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬86.0¡ó¤È°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¤¡¦º£¸åÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬12.0¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Ï¤ï¤º¤«2.0¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢12.0¡ó¤¬¡Öº£¸åÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£21.4¡ó¤¬¡ÖÏÂÊÁ¡¦ÏÂÉ÷°áÁõ¡×¤È²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ïº£¸åÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¡¦°áÁõ¤òÁª¤ó¤À¤«¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÁª¤Ó¤¿¤¤¤«¡Ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ÖÏÂÊÁ¡¦ÏÂÉ÷°áÁõ¡×¤Ç21.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¤Ç¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿ÏÂÊÁ¡¦ÏÂÉ÷°áÁõ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁª¤ÖÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¦À©ÉþÉ÷¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー·Ï¡×¤¬¤È¤â¤Ë17.9¡ó¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÊÁ¡¦ÏÂÉ÷°áÁõ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÍÎÉ÷¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢µÇ°Æü¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£28.6¡ó¤¬¡ÖµÇ°Æü¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°áÁõ¤òÁª¤ó¤À¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÇ°Æü¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç28.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¤È¤â¤Ë21.4¡ó¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î²¾Áõ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤¬Æó¿Í¤Î»þ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹©É×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¿ô
Â³¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¦º£¸åÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì¡¦ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¦¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤¿»þ´î¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¼þ°Ï¤¬¡Ö´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£39.3¡ó¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ëºÝ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬60.7¡ó¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤â39.3¡ó¤ÈÌó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢4³ä¶á¤¯¤¬²¿¤é¤«¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¦¾ì¹ç¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ÊÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
ÉÔ°Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤º¶¦ÄÌ¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡ÖÏÂÊÁ¡¦ÏÂÉ÷°áÁõ¡×¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Êº¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬ÉÔ°Â¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤äÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
vanity ME.¤È¤Î¶¦Æ±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È
