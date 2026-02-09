³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥º¤µ¤Þ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸ø³«¡Ö¿Í¤ÈÊª¤ò±¿¤Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¡×
µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀõÌî¹×ÃË¡¢°Ê²¼¡¢KRP¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëµþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯ÃÏ¶è¡Ê°Ê²¼¡¢KRPÃÏ¶è¡Ë¤Ë¤´Æþµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥º¤µ¤Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¹ÀÀ¬¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¡¢¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢KRPÃÏ¶è¤Ë¤ÏÌó510¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢6000¿Í¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KRP¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢Æþµï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄê´üÅª¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÆ°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¢Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬¤Þ¤ÀÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¤«¤é¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢FCV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥º¤µ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËKRPÆâ¤Ç¥Ô¥åー¥º¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーµþÅÔ¤ò³«Àß¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢º£¸å¤ÎÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎµÜ²¼Àô»á¤È»ö¶È´ë²è¼¼¤Î»°ÅÄÍªÇµ»á¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥º¡Û
¡Ö¿Í¤ÈÊª¤ò±¿¤Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¡×(https://www.krp.co.jp/company/detail/5347.html)
https://www.krp.co.jp/company/detail/5347.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥åー¥º¤È¤Ï¡§
¥Ô¥åー¥º¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤é¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤äEV¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Á¤í¤óÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤«¤éÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¼Ö¡¢Èô¹Ôµ¡¡¦·úµ¡¡¦ÇÀµ¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅÅÆ°²½³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¤È¤Ï¡§
Á´¹ñ½é¤ÎÌ±´Ö±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤Ë³«Àß¡£µþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔ»Ô¤Î»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ510ÁÈ¿¥¡¦6,000¿Í¤¬½¸ÀÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥ÜÄÂÂß¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È²È°éÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÁÏÈ¯¡£～Paving for New Tomorrow～¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸òÎ®¤ÎÉñÂæ¡¢»ö¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£