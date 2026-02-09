¡Ú¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÛÌë¥Ñ¥Õ¥§¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡õ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ò2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÄó¶¡³«»Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢´ÛÆâ¡Öcafe¡õbar CROSS POINT¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê´ë²è¡ÖÌë¥Ñ¥Õ¥§¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Êー¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ñ¥Õ¥§2¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌë¥Ñ¥Õ¥§¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤È¡¢Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤Î±ü¹Ô¤¤äÍ¾±¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ìë¤Ë¤³¤½³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¯¤Û¤í¶ì¤¤¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥ì¥â¥ó¥¼¥êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸åÌ£¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¸å¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥¼¥êー¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£çõËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¡Öcafe¡õbar CROSS POINT¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇîÂ¿±ØÄ¾·ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡õ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¢£ Æü Äø¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～ÈÎÇä³«»Ï
¢£ »þ ´Ö¡§18:00～23:00¡ÚLO.22:30¡Û
¢£ ¾ì ½ê¡§ 2F / Cafe & Bar¡ÖCROSS POINT¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×
¢£ ÎÁ ¶â¡§
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ñ¥ë¥Õ¥§ Ã±ÉÊ 1,500±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¥»¥Ã¥È 2,000±ß
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§ Ã±ÉÊ 2,000±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¥»¥Ã¥È 2,500±ß
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó²Ý¡Ê10:00-19:00¡Ë¡¡TEL 092-461-2101
¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§https://fukuoka-orientalhotel.com/(https://fukuoka-orientalhotel.com/)
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
JRÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Ç5Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ²¼Å´ÇîÂ¿±Ø¤ËÄ¾·ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëµÒ¼¼¤ä½ÉÇñ¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ð¤·Ëº¤ì¤µ¤»¡¢Î¹¤Î³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Cafe & Bar CROSS POINT
JRÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¡£¿Íµ¤¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤ò¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¾®ÀÐ¸¶¾Æ¤¤Î´ï¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤Ä¤«Æ²¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î¤ê¤³¤Î¶Ì»Ò¤Ê¤ÉÊ¡²¬¤Î¿©ºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÈÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡É¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¹ñÆâ17¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô4,617¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÎÆÈ¼«¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.oriental-hotels.com¡¡
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069¡¡
Instagram¡§https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts¡¡
YouTube¡§https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts¡¡
X¡§https://twitter.com/Oriental_HR
CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ25¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô8,119¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ëÁí½¾¶È°÷¿ô¤Ï3,593Ì¾¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥Ã¥³ー¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥Æ¥ë·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ëhttps://www.oriental-hotels.com/hotellist/