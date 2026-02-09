¿ÍÀ¸¤Î¡Ö½ÏÀ®¡×¤ò¶¦¤ËÊâ¤à¥ï¥¤¥ó¡ØMy Vintage¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êCAMPFIRE¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡£
ÀéÍÕ¤ËËÜÅ¹¤ò»ý¤Á¡¢GINZA SIX¡¢¶Ó»åÄ®PARCO¡¢ÀéÍÕ¥¨¥¥Ê¥«¡¢À¶À¡Çò²Ï¡¢·Ú°æÂô¡¢¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¤ª¼ò¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖIMADEYA¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Þ¤Ç¤ä¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¿Î¸ÍÌ¾Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÁÒ½¨°ì¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖMy Vintage¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢2026Ç¯2·î¢þÆü¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤à¿·¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹¤¯»Ù±ç¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMy Vintage¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¢¤ë¾¡¾Â¾úÂ¤¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢IMADEYA¤¬Äó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤ä¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÃ®¤´¤È¹ØÆþ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥ï¥¤¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¡ÖMy Vintage¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢½ÏÀ®¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤òÁ°Äó¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î½ÏÀ®¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖMy Vintage¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ï¥¤¥ó¤È¤Î°ã¤¤
¥µー¥Ó¥¹È¯É½°ÊÍè¡¢È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙCAMPFIRE¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò°¦¤ª¤·¤àÊ¸²½¡×¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê½ÏÀ®¡Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ë¡ÖÎô²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤ß¤äÊ£»¨¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â¡¢½ÏÀ®¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMy Vintage¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò°¦¤ª¤·¤àÊ¸²½¡×¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢1Ã®¡ÊÌó300ËÜ¡ËÌó300Ëü±ß～¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¡¦²Á³ÊÅª¤Êµ¬ÌÏ´¶¤«¤é¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÁØ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î1Ã®¤ò¡¢Â¿¿Í¿ô¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¹ØÆþ¡¦¥·¥§¥¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë´î¤Ó¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãIMADEYA¡ÖMy Vintage¡×CAMPFIRE ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®Î©¾ò·ï¡ä
¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ó1Ã®225L¡Ê750ml¥Ü¥È¥ë¤Ç300ËÜ¡ËÊ¬¤Î¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¦°õ»ú¤¹¤ë¤ªÌ¾Á°¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÃÄÂÎ¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡Ë¡¦¤´´õË¾¤Î¥é¥Ù¥ë¼ïÎà¡Ê3¼ï¤«¤éÁªÄê or ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¡Ë¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¼ò¤È¤Ê¤ë2026Ç¯8·îº¢¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
1ËÜ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¡Ê¤ª¿½¹þ¤ß¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ë1ËÜÈ´Àò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â3Ç¯Ê¬¡Ê3²óÊ¬¡Ë¤ÎÊÑ²½¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê£¿ô¹ØÆþ¥×¥é¥ó¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦1ËÜ¥×¥é¥ó¡§16,000±ß¡Ê@16,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ
¡¦2ËÜ¥×¥é¥ó¡§28,000±ß¡Ê@14,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ
¡¦3ËÜ¥×¥é¥ó¡§39,000±ß¡Ê@13,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ
¡¦5ËÜ¥×¥é¥ó¡§60,000±ß¡Ê@12,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ
¡¦10ËÜ¥×¥é¥ó¡§120,000±ß¡Ê@12,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ
¤Þ¤¿¡¢1Ì¾¤Ç°ì³ç¡Ê1Ã®¡Ë¤´¹ØÆþ¥×¥é¥ó¡§3,300,000±ß¡Ê@11,000±ß¡Ë+ Á÷ÎÁ + ÀÇ¡¢¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
CAMPFIRE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://camp-fire.jp/projects/906917/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²²ÃÁ°¤Ë¡¢Á´ÂÎ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢ÊÝ´ÉÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤Þ¤Ç¡¢ÉÔÌÀÅÀ¤ò»öÁ°¤Ë²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÁêÃÌ²ñ¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡ä
https://imadeya.co.jp/products/14811491107182
