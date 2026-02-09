Qoo10¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é¶¨»¿¡¡¡ÖPokemon UNITE Asia Champions League 2026¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖQoo10¡Ê¥¥åー¥Æ¥ó¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëeBay Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥° ¥¸¥ã¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¸¶¡¡¹±ÏÂ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØPokemon UNITE Asia Champions League 2026¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢Î¬¾Î¡ÖPUACL2026¡×¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£Qoo10¤¬e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Qoo10内 PUACL2026グッズ 大会特設ストア ページ
URL: https://www.qoo10.jp/shop/puacl2026_goods_store
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç£±²¯5,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPokemon UNITE¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò¤¤á¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Qoo10¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Âç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤ËºÇÂç¸Â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Qoo10¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖPUACL2026Âç²ñ¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Qoo10¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤µ¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PUACL2026 Âç²ñ¥°¥Ã¥ºÀè¹ÔÈÎÇä
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é
¼è°·¾¦ÉÊ¡§PUACL2026Âç²ñ¥°¥Ã¥º
T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É
URL:Qoo10内 PUACL2026グッズ 大会特設ストア ページ
https://www.qoo10.jp/shop/puacl2026_goods_store
¢¨¡ÖPUACL2026 ÆüËÜ¥êー¥°¡×¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸ DAY6 ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢¨Qoo10¤Ç¤ÏPUACL2026Âç²ñ¥°¥Ã¥º¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°·¾¦ÉÊ¡¡¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØPokemon UNITE Asia Champions League 2026¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://puacl2026.com/
³«ºÅÆüÄø¡§
ÆüËÜ¥êー¥°¡Ê¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡§Á´7Æü´Ö³«ºÅ
¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸
¢£DAY1¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£DAY2¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£DAY3¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£DAY4¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£DAY5¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£DAY6¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£DAY7¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ
¢£2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñPUACL2026 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º
¢£2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ë¡§²£ÉÍBUNTAI¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®£²ÃúÌÜ£·ÈÖ£±¡Ë
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñ»²²Ã¥Áー¥à¡§Á´16¥Áー¥à¡Ê³ÆÃÏ°è¤Î¾å°Ì¥Áー¥à¤ª¤è¤Ó¾·ÂÔ¥Áー¥à¡Ë
³ÆÆüÄøÂç²ñÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Twitch
ÇÛ¿®ÀèURL
¢£¸ø¼°YouTube ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§https://youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q?si=eDudR47wORNNLIlm
¢£¸ø¼°Twitch ¡Öpokemonunite_asiacl_jp¡×¡§
https://www.twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp
¡ã¸¢ÍøÉ½µ¡ä
(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.(C)2021 Tencent.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£Pokemon UNITE Asia Champions League¡ÊPUACL¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥æ¥Ê¥¤¥È¡ÙºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¤Î3ÃÏ°è¤Ç¥êー¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¾å°Ì¥Áー¥à¤È¾·ÂÔ¥Áー¥à¤¬ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñ¡ÖPUACL2026 FINALS¡×¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤¿¡ÖPUACL2026 ÆüËÜ¥êー¥°¡×¤Ï¡¢Á´7Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å°Ì8¥Áー¥à¤¬¡Ö¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬¡ÖPUACL2026 FINALS¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñ¡ØPUACL2026 FINALS¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖQoo10¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
URL:http://www.qoo10.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1ÃúÌÜ3-13 ÀÖºä¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 13F
»ö¶È³µÍ×¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁí¹ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡ÖQoo10¡×¤Î±¿±Ä
eBay Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤ò»Å³Ý¤±¡¢´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖQoo10¡Ê¥¥åー¥Æ¥ó¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤Ë±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²ÈÅÅ¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦À¸³è¡¦¿©ÉÊ¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡¦e¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖQoo10¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»¥éー¡ÊÇä¤ê¼ê¡Ë¤ÏË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¼«Í³¤Ë¾¦ÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤Ç¤¡¢¥Ð¥¤¥äー¡ÊÇã¤¤¼ê¡Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä°Â¿´¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Qoo10はこちら :
http://www.qoo10.jp/
